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"كايرو ثرى إيه" تحافظ على الصدارة..

تغير كبير فى خريطة سوق مستوردى الذرة.. خروج 7 شركات ودخول 14 جديدة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 ص
تغير كبير فى خريطة سوق مستوردى الذرة.. خروج 7 شركات ودخول 14 جديدة الذرة
كتب هانى الحوتى

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تغيرت خريطة سوق مستوردى الذرة خلال عام 2019، حيث خرجت 7 شركات من بينهم شركات صاحبة أسماء عريقة على المستوى الأجنبى والمصرى مثل (لويس درايفوس – أويلز اند جرينز)، فى المقابل دخلت 14 شركة جديدة، واستحوذت 5 شركات على ما يقرب من 60% من إجمالى واردات الذرة خلال عام 2019 من أصل 28 شركة قامت بالاستيراد مقابل 20 شركة العام الماضى، فيما استحوذت 10 شركات على نحو 83% من إجمالى الواردات، بحسب بيانات شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.
 
وتستهلك مصر سنوياً من الذرة حوالى 16 مليون طن، وشهد عام 2019 استيراد نحو 10 ملايين طن من الذرة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بقيمة تتجاوز 2.07 مليار دولار، وزراعة نحو 2.125 مليون فدان من الذرة ما نتج عنه حوالى 6.2 مليون طن.
 
وقالت شركة أسواق إن مستوردى الذرة لم يكونوا الأوفر حظاً هذا العام، حيث أن أسعار الذرة تباع تحت سعر التكلفة بمعظم العام، إذ تم البيع تحت التكلفة خلال 8 أشهر من عام 2019 مقابل 4 أشهر فقط تحقق بهم مكاسب ليبلغ متوسط الخسائر طوال العام نحو 60 جنيه فى الطن شهرياً.
 
وتصدرت شركة كايرو ثرى ايه قائمة مستوردى الذرة بنسبة 21% من إجمالى الواردات بزيادة قدرها 315,466 طن عن وارداتها العام الماضى، وتأتى شركة كارجيل بالمركز الثانى لأول مرة خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة 12% من إجمالى الواردات بزيادة قدرها 497,646 طن عن وارداتها العام الماضى، كما جاءت شركة ميدسوفتس بالمركز الثالث بنسبة 11% من إجمالى الواردات وبزيادة نحو 266,478 طن عن وارداتها العام الماضى، وظهرت شركة استرا ليمتد بقوة هذا العام بعد ظهورها للعام الثالث فقط فى سوق الاستيراد لتحتل المركز الرابع بنسبة 8% وبزيادة نحو 445,330 طن عن وارداتها العام الماضي، وجاءت شركة مجموعة شركات أبو دنقل بالمركز الخامس بنسبة 6% من إجمالى واردات الذرة وبزيادة نحو 40 ألف طن تقريباً عن وارداتها العام الماضى.
 
أما بالنسبة للأسواق المصدرة لمصر فحصل الذرة الأوكرانى على النصيب الأكبر والتى بلغت نسبته 35% من إجمالى الواردات مقابل 27% العام الماضى، وجاء الذرة البرازيلى بالمركز الثانى بنسبة 31% مقابل 24% بالعام الماضى، وتراجع نصيب الذرة الأرجنتينى ليأتى بالمركز الثالث بعد أن كان بالمقدمة العام الماضى بنسبة 27% مقابل 29%، وظهرت الذرة الرومانى بقوة لتبلغ نسبتها 5% مقابل 1% العام الماضى وجاء نسبة كلاً من الذرة البلغارى والصربى 1%، منوهة إلى أنه لم يتم استيراد أى كمية من الذرة الأمريكى خلال عام 2019 بعد أن كانت تمثل حصتها العام الماضى 19% من إجمالى الواردات.
 

أسواق للمعلومات

الذرة

استيراد الذرة

ذرة

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