سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على 10 مهام أساسية لإدارات الوافدين بالجامعات

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:00 ص
تعرف على 10 مهام أساسية لإدارات الوافدين بالجامعات الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بالتعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف الدكتورة رشا كمال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين للتعلم فى مصر، على التوسع فى إنشاء إدارات للوافدين على مستوى الجامعات المختلفة وأخرها جامعة الأسكندرية لتقديم الخدمات إلى الطلاب الوافدين، ويرصد " اليوم السابع" أبرز 10 مهام مسندة إلى إدارة الوافدين بالجامعات :-

1 - التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافى للدول المختلفة فى مصر لمتابعة الطلاب الوافدين وحل مشاكلهم

2 - الاتصال بكافة الادارات المعنية داخل الجامعة وإدارة الوافدين بالقاهرة لتسهيل وتوجيه اجراءات و تلقى أوراق الطلاب الوافدين .

3 - تجميع التقارير الدورية عن الموقف الدراسى للطالب الوافد.

4 - متابعة الطلاب وإرسال التقارير الخاصة "نتيجة الطالب فلا المقررات الدراسية في كل فصل دراسى" إلى المستشار الثقافي للسفارة التابع لها الطالب.

5 - التواصل مع إدارات الكليات المختلفة ومتابعة كل ما يخص الطالب الوافد من أجل حل كافة المشكلات التي تواجهة.

6 - تنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين فى مجالات مثل الحاسب الآلى و اللغات وغيرها.

7 - إنهاء الاجراءات الأمنية الخاصة بالطلاب والاجراءات الخاصة بالإقامة.

8 - تقديم الارشادات الخاصة بالخدمات المختلفة "علاجية-ثقافية- ترفيهية" المتاحة للطلاب داخل الجامعة

9 – تتولى إدارة الوافدين مراجعة  وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج.

10 - عقد لقاء شهرى مع الطلبة في وجود منسق الوافدين بكل كلية لمتابعة تقدمهم الدراسي و المشاكل التي تواجههم.

 

 


الطلاب الوافدين

رشا كمال

اخبار مصرية

الجامعات المصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التعليم العالى": مبادرة "ادرس فى مصر" حققت زيادة 50% فى الطلاب الوافدين

الخميس، 09 يناير 2020 12:14 ص

رئيس الوافدين بالتعليم العالى فى حوار لـ"اليوم السابع": الطلاب الوافدين يمثلون دخلا قوميا لمصر وسفراء للدولة بالخارج.. وتولوا مناصب قيادية كبرى بدولهم.. ورشا كمال: لدينا 75 جنسية يدرسون بواقع 87 ألف طالب أجنبى

الأحد، 05 يناير 2020 06:00 ص

التعليم العالى : اطلاق موقع " ادرس فى مصر " لخدمة الطلاب الوافدين

الجمعة، 03 يناير 2020 08:29 م

وزير التعليم العالى: كورسات إتيكييت للموظفين لزيادة عدد الطلاب الوافدين لمصر

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 10:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

رئيس الهيئة الأرمنية بمصر: لابد من ملاحقة مرتكبى إبادة الأرمن وإلزامهم بالاعتراف

رئيس الهيئة الأرمنية بمصر: لابد من ملاحقة مرتكبى إبادة الأرمن وإلزامهم بالاعتراف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

حفيد مؤسس نادى الزمالك للاعبين قبل مواجهة الترجى: لا تستسلموا وننتظر اللقب

حفيد مؤسس نادى الزمالك للاعبين قبل مواجهة الترجى: لا تستسلموا وننتظر اللقب

منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة