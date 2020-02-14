تعرف على 10 مهام أساسية لإدارات الوافدين بالجامعات

تحرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف الدكتورة رشا كمال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين للتعلم فى مصر، على التوسع فى إنشاء إدارات للوافدين على مستوى الجامعات المختلفة وأخرها جامعة الأسكندرية لتقديم الخدمات إلى الطلاب الوافدين، ويرصد " اليوم السابع" أبرز 10 مهام مسندة إلى إدارة الوافدين بالجامعات :-
1 - التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافى للدول المختلفة فى مصر لمتابعة الطلاب الوافدين وحل مشاكلهم
2 - الاتصال بكافة الادارات المعنية داخل الجامعة وإدارة الوافدين بالقاهرة لتسهيل وتوجيه اجراءات و تلقى أوراق الطلاب الوافدين .
3 - تجميع التقارير الدورية عن الموقف الدراسى للطالب الوافد.
4 - متابعة الطلاب وإرسال التقارير الخاصة "نتيجة الطالب فلا المقررات الدراسية في كل فصل دراسى" إلى المستشار الثقافي للسفارة التابع لها الطالب.
5 - التواصل مع إدارات الكليات المختلفة ومتابعة كل ما يخص الطالب الوافد من أجل حل كافة المشكلات التي تواجهة.
6 - تنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين فى مجالات مثل الحاسب الآلى و اللغات وغيرها.
7 - إنهاء الاجراءات الأمنية الخاصة بالطلاب والاجراءات الخاصة بالإقامة.
8 - تقديم الارشادات الخاصة بالخدمات المختلفة "علاجية-ثقافية- ترفيهية" المتاحة للطلاب داخل الجامعة
9 – تتولى إدارة الوافدين مراجعة وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج.
10 - عقد لقاء شهرى مع الطلبة في وجود منسق الوافدين بكل كلية لمتابعة تقدمهم الدراسي و المشاكل التي تواجههم.
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