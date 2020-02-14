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تعرف على كيفية التسجيل عبر تطبيق 365 صحة للحصول على خدمات المستشفيات

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:00 ص
تعرف على كيفية التسجيل عبر تطبيق 365 صحة للحصول على خدمات المستشفيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يعد تطبيق 365 صحة    365 SEHA الذى أطلقته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، هو احد أوائل المنصات فى مصر و على مستوي العالم التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال ، حضانات , بنوك دم  ) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام و التواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة و مرنة و متكاملة،  حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية .
 
و يقوم التطبيق بإرسال إشعارات ورسائل نصية  للمريض  بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة على مستوى المستشفيات الجامعية 
 
وحددت وزارة التعليم العالى اجراءت التسجيل والحجز عبر الموقع الإلكتروني 365SEHA.com من خلال الخطوات الآتية
 
1. الدخول علي الرابط www.365seha.com
2. يمكنك الآن اختيار الخدمة المطلوبة (المستشفيات الجامعية )
3. اختر الان الخدمة المطلوب حجزها كمثال(البحث عن طوارئ أو رعاية مركزية أو حضانة حديثي الولادة أو خدمات بنوك الدم)
4. بعد الانتهاء من إملاء بيانات الحجز اضغط علي زر إرسال طلب الحجز.
5. سوف يظهر لك تم تأكيد الحجز بنجاح وسوف يتم التواصل معك في أقرب وقت من خلال رسالة نصية لرقم التليفون الخاص بالشخص طالب الخدمة للمريض.
6. بعد تأكيد الحجز سوف يتم إرسال رسالة نصية  تحتوي علي معلومات الحجز والعنوان والموقع علي خريطة جوجل.
 
كانت  وزارةالتعليم العالى والبحث العلمى أعلنت  عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة  الإلكترونية   365 صحةً للتواصل مع  المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية  اعتبارا من أمس السبت بهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع شركة خبير  لصناعة البرمجيات.
 
ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت و المجهود و يسهم  في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة ،يوفر تطبيق 365 صحة  365 SEHA  للمريض في المرحلة الأولى الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة، والاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالحضانات والاستعلام عن توافر أكياس الدم .
 
 
 

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