باحثة تحصل على الدكتوراه فى خطر التمارين على مرضى ارتفاع ضغط الدم

أحمد خالد

حصلت الباحثة هبة أحمد موسى غالب، المدرس المساعد بكلية العلاج الطبيعى قسم الباطنة واضطرابات الجهاز التنفسي وأمراض المسنين بجامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه من كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، وذلك من خلال الرسالة التى ناقشتها بعنوان "استجابة بعض عوامل الخطر القلبية الوعائية للتمارين على مرضى ارتفاع ضغط الدم ذوي فصائل الدم المختلفة".

وجاءت رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتورة هالة محمد عز الدين حامد أستاذ العلاج الطبيعي بقسم الباطنة جامعة القاهرة وعميد كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء والدكتورة سهير عبد الفتاح أبو الفضل أستاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة والدكتورة سماح محمود إسماعيل أستاذ مساعد بقسم الباطنة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم المشكلة الدكتورة نجوى محمد حامد بدر أستاذ متفرغ بقسم الباطنة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والدكتورة هالة محمد عز الدين أستاذ بقسم الباطنة وعميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة سيناء والدكتورة فاطمة عبد القادر عطية محمد أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب بنات- جامعة الأزهر.

وتهدف الدراسة إلى تقييم استجابة بعض عوامل الخطر القلبية الوعائية للتمارين على مرضى إرتفاع ضغط الدم لذوي فصائل الدم المختلفة لدى المرضى الذين يعانون من إرتفاع خفيف فى ضغط الدم، وأجريت الدراسة على 60 مريض تراوحت أعمارهم بين 55:45 عام، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات طبقا لفصائل الدم ,A,B, AB .

وأوصت النتائج أن برنامج التدريب المستمر له تأثير فعال فى تقليل خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية فى مرضى إرتفاع ضغط الدم ذوي فصائل الدم المختلفة وبالأخص لفصيلة الدم A.



الباحثة هبة أحمد موسى



الباحثة هبة أحمد موسى