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الجمعة، 14 فبراير 2020 03:27 م
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انهيار جزئى لعقار بالإسكندرية دون إصابات

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 م
انهيار جزئى لعقار بالإسكندرية دون إصابات انهيار عقار - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار أجزاء من عقار خالي من السكان، ولم يسفر عن أي إصابات.

البداية كانت بتلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بشأن انهيار أجزاء من العقار رقم 12 الكائن بشارع محمد العربي اللبان، ووجود جزء معلق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لموقع العقار وقد تم عمل اللازم بإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة من العقار، ولاتزال المتابعة مستمرة لحماية أرواح المواطنين.

وكان قد تسبب انهيار أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، أمس الخميس، في تحطيم سيارة ميكروباص بشكل كامل تصادف وقوفها أسفل العقار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر أمام مبني البريد، والتسبب في تحطيم سيارة ميكروباص، بدون إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ومسئولي حي وسط وتم عمل كردون بمحيط العقار، وجاري رفع الآثار الناتجة عن انهيار العقار لتيسر الحركة المرورية بالمنطقة.

وأنقذت العناية الإلهية، أسرتين من الموت، أمس الأربعاء، حيث غادروا شققهم، قبل ساعة من انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية بحي وسط الإسكندرية.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية، مساحته نحو 150 متر، ملك ورثة "محمد.ال"، وانهياره دون حدوث أي إصابات، حيث غادرت أسرتان من سكان العقار قبل ساعة واحدة من انهياره، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


الاسكندريه

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