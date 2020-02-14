انطلاق حفل "الشرقية تغني" بالتعاون مع المهن الموسيقية غدا السبت

الشرقية - إيمان مهنى

تقيم محافظة الشرقية، أولى فاعلياتها الفنية بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية، وتنظم حفلاً فنياً تحت شعار "الشرقية تغني" وذلك غدا السبت 15 فبراير الجاري، في الساعة الرابعة عصراً أمام ديوان عام المحافظة .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لـ " اليوم السابع " أن الحفل يهدف، للارتقاء بالذوق العام وإعادة الفن الجميل ولإتاحة الفرصة للفنانين الشباب واكتشاف مواهب جديدة، بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين لإحياء ليالي الشرقية وتقديم اغاني وطنية وأغاني كبار الفنانين لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين وللارتقاء بالذوق العام

ويشمل برنامج الحفل، أغاني طربية يقدمها عدد من المواهب الشابة، تحت إشراف نقابة الموسيقيين و الفنان خالد بيومي نقيب الشرقية، وهي افرح يقالب تقدمها الطفلة سندس 10 سنوات، وأهيم شوقا يقدمها الفنان أحمد فوزي، يا مسافر وناسي هواك سارة طارق و ٣ سلمات أحمد العمري، شفت حبيبي يقدمها محمود الراعي، اهو دا اللي صار تقدمها الاء طرطو، سنين وانا احايل لياسمين مصطفي، اللي كان لخالد فؤاد، و سحب لمحمد الشرقاوي، ومقطوعة لاسراء شعبان، وغيرها من الأغاني الجميلة يقدمها أصوات واعدة.

ويذكر أن المحافظة قد شهدت بداية فاعليات القافلة الطبية العلاجية ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مديرية الصحة لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة، وخاصة المناطق النائية والمحرومة .

تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالقافلة العلاجية ، بحضور مدير الإدارة الصحية ، ومنسقة القوافل الطبية بالمديرية ، حيث تتوافر بالقافلة الطبية تخصصات "الجراحة العامة ، والقلب ، والباطنة ، والصدر ، والأسنان ، والنساء والتوليد ، والأطفال ، والأنف والأذن والحنجرة ، وتنظيم الأسرة ، والجلدية" بجانب إجراء الفحوصات المعملية ، والأشعات اللازمة لهم ، وتابع توقيع الكشف الطبي علي المرضي ، وبلغ إجمالي ما تم الكشف عليه 1700 مريض حتي وقت الزيارة ، وتأكد من صرف العلاج اللازم لهم مجاناً ، كما وجه وكيل الوزارة بتحويل جميع الحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .