سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق حفل "الشرقية تغني" بالتعاون مع المهن الموسيقية غدا السبت

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:39 م
انطلاق حفل "الشرقية تغني" بالتعاون مع المهن الموسيقية غدا السبت لدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقيم محافظة الشرقية، أولى فاعلياتها الفنية بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية، وتنظم حفلاً فنياً تحت شعار "الشرقية تغني" وذلك غدا السبت  15 فبراير الجاري، في الساعة الرابعة عصراً أمام ديوان عام المحافظة .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لـ " اليوم السابع " أن الحفل يهدف، للارتقاء بالذوق العام وإعادة الفن الجميل ولإتاحة الفرصة للفنانين الشباب واكتشاف مواهب جديدة، بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين لإحياء ليالي الشرقية وتقديم اغاني وطنية وأغاني كبار الفنانين لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين وللارتقاء بالذوق العام

ويشمل برنامج الحفل، أغاني طربية يقدمها عدد من المواهب الشابة، تحت إشراف نقابة الموسيقيين و الفنان خالد بيومي نقيب الشرقية، وهي  افرح يقالب تقدمها الطفلة سندس 10 سنوات، وأهيم شوقا يقدمها الفنان أحمد فوزي،  يا مسافر وناسي هواك  سارة طارق و ٣ سلمات أحمد العمري، شفت حبيبي  يقدمها محمود الراعي، اهو دا اللي صار تقدمها الاء طرطو، سنين وانا احايل لياسمين مصطفي، اللي كان لخالد فؤاد، و سحب لمحمد الشرقاوي، ومقطوعة لاسراء شعبان، وغيرها من الأغاني الجميلة يقدمها أصوات واعدة.

ويذكر أن المحافظة قد شهدت بداية فاعليات القافلة الطبية العلاجية ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مديرية الصحة لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة، وخاصة المناطق النائية والمحرومة .

تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالقافلة العلاجية ، بحضور مدير الإدارة الصحية ، ومنسقة القوافل الطبية بالمديرية ، حيث تتوافر بالقافلة الطبية تخصصات "الجراحة العامة ، والقلب ، والباطنة ، والصدر ، والأسنان ، والنساء والتوليد ، والأطفال ، والأنف والأذن والحنجرة ، وتنظيم الأسرة ، والجلدية" بجانب إجراء الفحوصات المعملية ، والأشعات اللازمة لهم ، وتابع توقيع الكشف الطبي علي المرضي ، وبلغ إجمالي ما تم الكشف عليه 1700  مريض حتي وقت الزيارة ، وتأكد من صرف العلاج اللازم لهم مجاناً ، كما وجه وكيل الوزارة بتحويل جميع الحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

 

 


محافظة الشرقية

اخبار المحافظات

المهن الموسيقية

المواهب الشابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة