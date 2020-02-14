وقال موتيجي - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إنه جاري اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إرسال الطائرة بعد غد الأحد والتي ستقوم بإجلاء الرعايا اليابانيين في مقاطعة "هوبي" الراغبين في العودة إلى البلاد. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه آخر طائرة يتم إرسالها من أجل إجلاء الرعايا اليابانيين.



وكانت الحكومة اليابانية قد أعادت 763 مواطنا حتى الآن من مقاطعة "هوبي" الصينية على متن أربع رحلات.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) .



حذر خبير فى منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثى سكان كوكبنا".

وقال الخبير إيرا لونجينى الرئيس المشارك فى مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".

وأشار إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.