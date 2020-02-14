المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة تدخل الخدمة لتحسين مستوى النظافة قريبا

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم شن حملة نظافة مكبرة بشوارع شبرا الخيمة شملت مناطق شارع أم بيومي من أول مطعم الشبراوي وكشري الخديوي والكشك والترعة البولاقية ونادي منطى وميت نما ومصنع المعسل وكوبري منطي الجديد وميت نما القديم ومجمع مدارس منطي وميت نما والصحة وسنتر عبد الله ومدرسة مصطفى مشرفة والسلخانة والحوض، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين والتأكيد على رفعها أولا بأول.

وقال "الهجان" لـ "اليوم السابع"، إنه تم التنبيه على عدم التراخى في رفع تراكمات القمامة من كل المناطق بشبرا الخيمة، من خلال تكثيف الأعمال، موضحا أنه تم الانتهاء من 99% من إنشاء المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة، على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتنقل 2000م مكب يوميا من القمامة، حيث تستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، ويوجد مقترح باستغلال المحطة فى فرز المخلفات، وكبسها قبل نقلها مما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف، ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات.

وأوضح المحافظ، أن المحطة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة فى تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.