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الطوارئ الروسية تؤكد مقتل شخصين خلال هبوط قاس لمروحية فى يامال

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:30 م
الطوارئ الروسية تؤكد مقتل شخصين خلال هبوط قاس لمروحية فى يامال هبوط مروحية _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ

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لقى شخصان مصرعهما، نتيجة عملية هبوط قاسية نفذتها مروحية من طراز "مي-8" فى دائرة يامال - نينيتس الذاتية الحكم، الواقعة فى أقصى شمال سيبيريا.

وقال مصدر فى المكتب الصحفى لوزارة الطوارئ الروسية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "بات معلومًا حتى الآن، مقتل اثنين من أفراد الطاقم نتيجة الحادث"، وأضاف أن أحد الضحايا، هو قائد المروحية، والثانى مهندس طيران.

وأشار المصدر، إلى أن المروحية كانت تقل على متنها، 7 ركاب وطاقم من 3 أشخاص، وأن جميع الناجين، غادروا المروحية بأنفسهم.

وذكر أن المروحية التابعة لشركة طيران "سوكول" كانت تقوم برحلة من شبه جزيرة غيدان إلى ميناء سابيتا.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، وقعت المروحية فى عاصفة ثلجية قوية تسببت بتحطم شفراتها وسقوطها، ولكنها لم تحترق. ووقع الحادث على بعد نصف كلم من مكان الهبوط، والتحقيق جار فى ظروف وملابسات الحادث.

 


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