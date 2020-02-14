الصين تلزم جميع القادمين للعاصمة بالانعزال الذاتى أو المعاقبة قانونيًا

بكين أ ش أ

قالت وسائل إعلام صينية، إن السلطات حذرت جميع الأفراد القادمين إلى العاصمة بكين بأنه عليهم إما أن ينعزلوا ذاتيًا عمن حولهم أو أن تتم معاقبتهم.

وأوضحت سلطات العاصمة بكين، حسبما أوردت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، أن كل من يرفض هذا الحجر الصحى الذاتى أو اتباع القواعد الرسمية للدولة التى ترمى إلى احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سوف يُعاقب، من دون توضيح نوع مثل هذه العقوبة.

وأعلنت مجموعة عمل مكافحة الفيروس فى بكين أنه "من الآن فصاعدًا، ينبغى على جميع أولئك العائدين إلى بكين البقاء فى منازلهم أو التقدم للمراقبة الجماعية لمدة 14 يوماً بعد الوصول".

وأضافت المجموعة أن كل من يرفض هذه الإجراءات "سيخضع للمساءلة طبقاً للقانون"، يُذكر أن الصين أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حاد جديد فى عدد المصابين بفيروس كورونا، إذ أكدت اللجنة الوطنية للصحة وفاة 121 حالة جديدة بين المصابين بـالفيروس المستجدّ ليصل عدد الوفيات إلى 1380 حالة وفاة مؤكدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.