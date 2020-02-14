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خالد صلاح
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الصين تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على العائدين إلى بكين

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:30 م
الصين تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على العائدين إلى بكين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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قالت السلطات فى العاصمة الصينية بكين، إن المدينة فرضت حجرا صحيا ذاتيا لمدة 14 يوما على كل العائدين إلى العاصمة محذرة من أنها ستعاقب من يرفض ذلك أو يتخلف عن اتباع القواعد الرسمية الهادفة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، وتحاول السلطات الصينية جاهدة احتواء الفيروس الذى أودى بحياة 1380 شخصا معظمهم بالبر الرئيسى للصين.

ونقلت صحيفة بكين ديلى المدعومة من الحكومة عن إخطار من مجموعة العمل للوقاية من الفيروس فى بكين "من الآن فصاعدا، ينبغى لكل العائدين إلى بكين المكوث فى المنزل أو الانضمام لملاحظة جماعية لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم الوصول. ستتم محاسبة كل من يرفض الملاحظة المركزية أو المنزلية وغيرها من إجراءات المكافحة والوقاية وفقا للقانون"، وذكر الإخطار أن أى شخص يعود إلى بكين سيتعين عليه تقديم خطط سفره إلى منطقته مسبقا.

ولم يتطرق الإخطار إلى الزائرين الأجانب الوافدين من خارج البلاد.

 

 


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