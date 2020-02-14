الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

كشفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن الحالة الحاملة لفيروس كورونا المستجد، والتى تم الإعلان عنها اليوم الجمعة، هي لشخص أجنبي مقيم في مصر وعمره 33 عاما.

وقالت وزيرة الصحة، في تصريحات لها مساء اليوم الخميس، إن الحامل لفيروس كورونا دون وجود أي أعراض لا يعدي المحيطين به، مشيرة إلى أن هذا وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن اكتشاف الحالة جاء عبر المسح الذي تقوم وزارة الصحة بعمله، حيث تم إعادة التحليل 3 مرات متتالية وجميعها أكدت أن الشخص حامل للمرض وليس مريضا، ولا يوجد لديه أي أعراض.

وأكدت الوزيرة، أن حامل الفيروس تم نقله لمستشفى العزل المخصص لذلك، مضيفة أنه يجري التعامل مع مخالطيه، موضحة أن هناك 3 شباب يعيشون مع في المسكن، و6 أشخاص يتعامل معهم بشكل غير مباشر، و8 أخرين يتعامل معهم بشكل غير مباشر وجميعهم يخضعون لإجراءات وقائية مشددة ولَم يتم اكتشاف الفيروس لدى أي منهم.