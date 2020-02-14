افتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية المساوية فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية المساوية بالنمسا بمركز ومدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، حيث أناب الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشيخ مصطفى الشاذلى مدير إدارة أوقاف النمسا بحضور حفل الافتتاح وارتقاء المنبر، وإلقاء خطبة الجمعة المقبل داخل المسجد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر فعاليات افتتاح المسجد عدد من أهالى قرية حاجر المساوية والعمد والمشايخ ورجال الأوقاف، ومدير إدارة أوقاف مدينة إسنا الشيخ منصور صقر، والنائب عبد الرازق زنط عضو البرلمان عن مدينة إسنا، ومسئولى مؤسسة "ابني مسجد" بقيادة الشيخ أبو عدنان طه، حيث أن الأرض تم توفيرها من أحد مواطني حاجر المساوية، حيث قامت المؤسسة بالبناء والفرش والتشطيب داخل المسجد على دورين صاله المسجد وصالة للنساء.

وقال سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة، يجد أنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلةً فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، وذلك لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

وكان قد صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، تم اليوم الجمعة، تشكيل عدة لجان لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناءاً على تعليمات وزير الأوقاف وتوجيهات محافظ الأقصر، موضحاً أن تلك اللجان قامت على مدار اليوم بالمرور على المساجد والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، حيث تم المرور على المساجد التالية:- "مسجد الإدريسي ومسجد النصر ومسجد السلام ومسجد على عبد الحليم ومسجد الرحمن بالزينيه قبلى" بمركز ومدينة الزينية، ومساجد "السوالم ومسجد الشباب الرضوانى ومسجد الشيخ حسن بالمريس" بمركز ومدينة الطود، و"مسجد مصطفى زارع ومسجد الرحمن الطلمبات" بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود، و"مسجد الرحمن الحاج صبرى بالعوامية" بمدينة الأقصر.



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(1)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(2)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(3)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(4)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(5)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(6)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(7)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(8)



إفتتاح-مسجد-الرحمن-الرحيم-بقرية-المساوية-بعد-الانتهاء-من-بنائه-وتشييده--(9)