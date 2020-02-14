اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الجمعة، أبرزها لقاء الزمالك والترجى في نهائي السوبر الأفريقي بقطر، ونجاح مفاوضات سد النهضة في اجتماعات واشنطن والعديد من الأخبار الهامة على مدار اليوم الجمعة.

نجاح مفاوضات واشنطن حول ملء سد النهضة والتوقيع نهاية فبراير .. "الخارجية": بلورة الاتفاق فى صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث فى غضون أيام.. وتؤكد: الاتفاق يؤسس لعلاقات تعاون وتكامل تعود بالنفع على المنطقة

اختتمت مساء أمس الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وأثيوبيا، والتى تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وتتضمن الاتفاقية، ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة حققت رقما قياسيا بعبور 61 سفينة اليوم

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، ولم تتأثر من تداعيات ظهور فيروس كورونا بالصين.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية سجلت، اليوم الجمعة، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومي المُحقق، بعبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية 4.6 مليون طن، مُحققة إيرادا يوميا قدره 20 مليون دولار.

12 ألف مشجع يساندون الزمالك و7 آلاف بمدرجات الترجى فى السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن نادى الترجى سيحظى بمساندة قوية فى مباراة اليوم ضد الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، والتي ستقام على ملعب نادى الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، والتى ستنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأكدت إذاعة موزاييك التونسية أن مصدرا أمنيا قطريا موثوقا أكد أن الجماهير المساندة للترجي فى مباراة الزمالك وصل عددها 7 آلاف، وفى المقابل سيحضر 12 ألف مشجع للأبيض، وكشفت الإذاعة أن إقبال جماهير الترجي على التذاكر شهد ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.

غدا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 22 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن مناطق: "ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه" وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد الأحد، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 متر قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.

طقس الغد شديد البرودة ممطر على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة وأمطار خفيفة لمتوسطة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة .

التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى احتفالات عيد الأم 21 مارس

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس المقبل، بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى، وذلك حتى عيد الأم.

الصحة: لا توجد سجائر صحية وتداول حفاضات أطفال مسرطنة بالأسواق شائعة

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، مشددةً على أن السجائر المتداولة بالأسواق تحتوى على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أى من هذه الادعاءات.

البترول توقع عقد أكبر مشروع لتكرير البترول بأسيوط باستثمارات 2.5 مليار دولار

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور جيامباولو كانتينى سفير دولة إيطاليا ، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه فى صعيد مصر.

الحكومة تكشف حقيقة عرض351 قطعة أثرية بأحد مزادات ولاية "كولورادو" الأمريكية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعرض351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية "كولورادو" الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.