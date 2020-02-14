أول تعليق من عمرو أديب بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقى

كتب هيثم سلامة

احتفل الإعلامى عمرو أديب، بفوز الزمالك على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ليتوج ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة.

الإعلامى عمرو أديب، كتب عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك يا رجاله مواهب غير طبيعية وروح قتالية جباره مفيش لاعب نص نص كلهم عالميين مفيش نقله غلط مدرب صاحى وواعى استغل كل نقاط الضعف اللي فى الترجى. سعادة وفرحة ونصره وانصاف لنادي وجمهور محتاج يعرف طعم النصر والبطولات. اسعدتم المصريين بره وجوه شكرا ليكم".



تغريدة عمرو أديب

وتغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.