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أعضاء بمجلس الشيوخ يزورون أوكرانيا لتأكيد الدعم والدعوة لتجاوز مساءلة ترامب

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:09 م
أعضاء بمجلس الشيوخ يزورون أوكرانيا لتأكيد الدعم والدعوة لتجاوز مساءلة ترامب مجلس الشيوخ الأمريكى
كييف (رويترز)

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زارت مجموعة تتألف من ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى كييف اليوم الجمعة لنقل رسالة مضمونها استمرار الدعم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى لأوكرانيا بعد أن وجدت كييف نفسها فى العام الماضى وقد أُقحمت فى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

 

وكانت الولايات المتحدة أقوى المؤيدين لأوكرانيا فى مواجهتها مع روسيا بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014 ودعمها لمقاتلين انفصاليين فى صراع محتدم فى منطقة دونباس فى الشرق.

 

ولكن العلاقة بينهما مرت بمنعطف صعب بعد أن جمد ترامب حوالى 400 مليون دولار من المساعدات الأمنية وضغط على الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن المترشح الديمقراطى لمنافسة ترامب فى الانتخابات الرئاسية.

 

وأقر مجلس النواب الذى يقوده الديمقراطيون إحالة ترامب للمحاكمة فى مجلس الشيوخ، لكن تمت تبرئته هذا الشهر فى المجلس الذى يتمتع الجمهوريون بالأغلبية فيه.

 

وقال السناتور الديمقراطى كريس مورفى بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكرانى "أعتقد أننا جميعا واثقون من أن الرئيس زيلينسكى لا يريد الزج به فى السياسة الأمريكية، ونأمل أن تكون أى ضغوط سابقة فى هذا الاتجاه قد توقفت".

 

وأضاف "رسالتنا هى أننا نريد أن نضع قضية المساءلة وراء ظهورنا، وأن نتحرك معا، جمهوريين وديمقراطيين، لدعم أوكرانيا"، وكان برفقة ميرفى فى زيارة كييف العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ رون جونسون وجون باراسو.

 

 


مجلس الشيوخ

أوكرانيا

مساءلة ترامب

عزل ترامب

الرئيس الأمريكي

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