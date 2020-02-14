أخبار المحافظات اليوم.. زوج يضع عقد بيع أرض فى "بوكس هدايا" لزوجته

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

زوج يضع عقد بيع فدان أرض مبانى فى "بوكس هدايا" لزوجته

قال الشاب أسامة عبد الموجود صاحب محل هدايا بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن أحد المواطنين حضر إليه ويبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وطلب منه تجهيز أجمل وأغلى كرتونة لتغليف هدية عبارة عن ورقة فقط وعندما سأله عن ماهية تلك الورقة أخبره المواطن أن هدية عيد الحب لزوجته عبارة عن "عقد بيع فدان أرض مبانى" سيقدمه لها كهدية عيد الحب لكى يعبر لها عن حبه الشديد لها بعد عشرة سنوات من الزواج السعيد، أما الهدية الثانية الغريبة التي قام بتجهيزها لأحد المواطنين والذي لا يتعدى عمره حوالي الـ44 سنة حيث حضر للمحل وبحوزته "10 أكياس" كاراتيه ومقرمشات جلبها من أحد محلات البقالة المجاورة وطلب منه تفريغها داخل "بوكس هدايا" وخلال تغليفه للبوكس وجد الزوج يطلب منه وضع "خاتم ذهب" فى قلب المقرمشات بالبوكس.

وزير الأوقاف: علامة الصلاة ليس لها علاقة بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ"

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الفرقان بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إن القرآن الكريم فيه خير كبير البشرية، وللأسف الشديد حاولت بعض الجماعات قطع بعض النصوص عن سياقها وتحريف الكلمة عن مواضيعها.

وتابع جمعة بأن المسلم الذي تأدب بأدب القرآن وتربى على مائدة القرآن، لا يمكن أبدا أن يكون مؤذي لأحد ولا سبب في إيذاء أحد لأنه يأتي بالدفع الجميل. وأوضح جمعة بأن المقصود بآية "سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ" ليست العلامة التي تظهر على الجبهة "الزبيبة"، إنما هذه العلامة مرتبطة بطبيعة كل جلد وقد تظهر حساسية الجلد فقط، مشيرًا بأن المقصود بقوله تعالى، هو النور الذي يلقيه الله على وجوه المؤمنين.

وقد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والحضور لمشاركة شعب الدقهلية احتفاله بالعيد القومى، وتبادل الجميع التهاني بالعيد القومى للمحافظة.

و أدى محافظ الدقهلية ووزيرالاوقاف ومفتى الجمهورية صلاة الجمعة بمسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة مركز طلخا وخطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، و حضر الاستقبال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية و سعد الفرماوى وكيل الوزارة السكرتير العام للدقهلية والمستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

تكريم ناهد فريد شوقى فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أقامت اليوم إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة تكريم 3 من صانعات السينما، قبل تكريمهن في حفل ختام المهرجان الذي سيعقد غدا وهن المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وأدارت الندوة الناقدة السينمائية ماجدة خير الله والتي بدأت حديثها قائلة: أنا سعيدة بوجودي مع 3 من أهم صانعات السينما، وسبق وأن عملت أكثر من مرة مع المونتيرة الكبيرة رحمة منتصر ومتابعة جيدة للمنتجة ناهد فريد شوقي ومونتيرة النيجاتيف ليلي السايس.

إنهاء 130 خصومة ثأرية خلال 6 سنوات فى قنا

شهدت محافظة قنا تحقيق أرقاماً قياسية فى إنهاء الخصومات الثأرية، ذلك الملف الأخطر على الحياة المجتمعية للصعيد، وما يتركه من تداعيات سلبية، لكن الجميع فى محافظة قنا بداية من المحافظ ومدير الأمن يسيران بخطى كبيرة فى فتح كافة الخصومات والسعى على إنهائها.

الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات تسعى دائماً لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائها وتوجه الدعوة دائماً لجميع العائلات المتخاصمة، ونجحت محافظة قنا فى إنهاء 130 خصومة على مدار 6 سنوات، وهو رقم قياسى يضاف إلى سجل النجاحات.وساطة الأزهر عند القبائل فى محافظة قنا، تمثل حلال العقد حيث أوقفت تدخلات الأزهر سلسال الدم والتدخل فى الخصومات التى يكون فيها صعوبة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتقوم لجنة المصالحات برئاسة الشيخ عبد العاطي أبوزيد رئيس لجنة المصالحات بذلك الدور.

340 منتجا فى انتظار الجمهور بمعارض الأسر المنتجة بالعريش

وفرت معارض الأسر المنتجة التابعة للتضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، 340 منتج للمستهلكين بأنواع مختلفة وبسعر رمزى، وهى منتجات تم تصنيعها يدويا فى المنازل وبمواصفات عالية الجودة، وتنوعت ما بين غذائية وملابس وأثاث ومفروشات وغيرها.

المعارض القائمة بعرض المنتجات، تم اختيار مواقع لها بمناطق حيوية داخل مدينة العريش لسهولة الوصول إليها، وتشهد إقبال من الجمهور عليها من كافة أهالى المحافظة وزائريها.

وقال عدلى الكاشف، المدير التنفيذي لجمعية الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء لـ " اليوم السابع "، أن هذه المعارض تم فرعين عرض أحدها وسط مدينة العريش بجوار المدرسة الثانوية بنات، والثانى فى موقع متميز أمام مستشفى العريش العام.

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

أكد عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن فعاليات سباق شرم الشيخ للهجن التى مقررًا أن تنطلق الخميس المقبل سيستخدم فيها الراكب الآلى ليقود الهجن المتنافسة ويصل بها لمراكز متقدمة.

وأوضح المزينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رياضة الهجن فى مصر تخطت مستوى الرياضية التقليدية وأصبحت تنظم وفقًا لمقاييس رياضة الهجن العالمية والتى يراعى فيها سلامة الهجان وأن يكون الراكب الآلى هو البديل، وقال إن الاتحاد المصرى للهجن يعمل على توفير أجهزة الراكب الآلى ويساعد الهجانة فى ذلك. وتستعد مدينة "شرم الشيخ" بجنوب سيناء لرابع جولة من سلسلة مهرجانات سباقات الهجن برعاية "اتحاد الهجن الإماراتى"، وينظمها "الاتحاد المصرى للهجن"، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ ومديرية الشباب والرياضة والطب البيطرى بجنوب سيناء.