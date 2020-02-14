أخبار×24ساعة.. التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزارة السياحة والآثار تنعى عالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان

البيئة: الحوت النافق بساحل الغردقة واسع الانتشار عالميا وغير مهدد بالانقراض

طارق شوقى: التطوير المهنى للمعلم جزء لا يتجزأ من تطوير المنظومة

التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

التضامن: انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية بحضور 1000 أم وميسرة

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 12 ألف مواطن بـ "عزبة الهجانة"

814 صالون تجميل وناد صحى حصلوا على التوعية من انتشار العدوى

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 361 عاملا بالسياحة والفنادق

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 361 عاملا بالسياحة والفنادق

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

منظمة خريجى الأزهر تصدر كتاب "واقع الخطاب الدينى" لمواجهة الفكر المتطرف

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى