297.5 مليون جنيه قروض برنامج "مشروعك" لتشغيل شباب الدقهلية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية،أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج" "مشروعك" عام 2019 بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 297.5 مليون جنيه للمقترضين من الشباب واصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة ،واضاف" الدكتور مختار "ان المشروعات التى تم تنفيذها فى اطار برنامج مشروعك بلغت 2006 مشروعا انتاجيا وخدميا وفرت 3793 ألف فرصه عمل خلال العام المنقضي.

وأشار المحافظ، فى بيان له ،إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء احتلت المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع.

وأكد الدكتور مختار على أهمية السعى الدائم من قبل الجهات المانحة وفى مقدمتها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وقد جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد ابوزيد مدير عام إدارة مشروعك على الدكتور " مختار " بشان نشاط ادارة برنامج مشروعك بالمحافظة، وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب واتاحة فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال القروض الميسرة لإقامة مشروعات الشباب من الجهات المانحة .

يذكر بأن أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد فى مواقع العمل التنفيذى بنطاق المحافظة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات.