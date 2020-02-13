12محطة صرف صحى ومياه شرب تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن حصول 12 محطة معالجة للصرف الصحى ومياه شرب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح المهندس محمد نجيب، أنه تم حصول 3 محطات فى قطاع الصرف الصحى على الشهادة، و9 محطات فى قطاع مياه الشرب، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه تلك المحطات وبذل مزيد من التطوير خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة عمل تستهدف حصول جميع محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى على تلك الشهادة، لتحسين وتطوير كفاءة منظومة التشغيل والصيانة.

وأضاف رئيس الشركة، أن تلك الشهادة يتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أهمية تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة DMAمحدودة المداخل والمخارج ، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائى والتجارى بالشبكات.

وأوضح رسلان أنه تم تطبيق برامج تقليل الفاقد من خلال تنفيذ عدد 58 منطقة DMA فى عدد 14 شركة ساهمت فى توفير ما يقرب من 5 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة تقديرية 4 مليون جنيه، حيث تم تقليل نسبة الفاقد بتلك المناطق من 34% إلى 23%، وجارى استكمال تنفيذ عدد 280 منطقة DMA خلال خطة العام 2019/2020.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم تنفيذ برنامج تقليل الفاقد بمنطقة عزبة بلال التابعة لشبكات مياه الخلفاوي وتم إتمام المشروع على مدار 27 يوم، لتحديد كمية المياه المفقودة (فاقد فيزيائى، وفاقد تجارى) ووضع خطة لتغير جميع العدادات المعطلة ومعايرة نسبة 10% من إجمالي عدادات المنطقة محل الدراسة، مما ساهم فى توفير ما يقرب من 4 مليون جنيه سنوياً بالمنطقة محل الدراسة، والتي لا تتعدى مساحتها نصف كم مربع وعدد سكان يقرب من 80 ألف نسمة.

كما استعرض، المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، تجربة الشركة فى تطبيق برنامج تقليل الفاقد وتقسيم شبكات مياه الشرب بالمحافظة إلى عدد 10 مناطق (Zones) وتركيب أجهزة قياس ثابتة على مداخل ومخارج كل منطقة لقياس الضغط والتدفق بالشبكة وربط تلك القياسات بقاعدة بيانات لتحديد كميات المياه المغذية لكل Zone، والمراقبة الفعلية والدائمة للشبكة على مدار 24 ساعة ومراجعة إصدارات الفواتير، وتحديد نسب الفاقد.

وفى البحيرة، أوضح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب، أنه تم التجربة على قرية المجد مركز الرحمانية، حيث يبلغ عدد وصلات الخدمة بها 1518 وصلة، وتحديد مصادر التغذية وربط أنظمة التحليل الهيدروليكى للشبكة وقياس كمية التصرف لتقليل الفاقد؛ من خلال حزمة من الإجراءات أهمها إزالة التعديات والوصلات الخلسة.