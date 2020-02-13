10 معلومات عن عالم الفيزياء وليام برادفورد مخترع الترانزيستور بذكرى مولده

تمر اليوم الخميس 13 فبراير ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الأمريكى الراحل وليام برادفورد شوكلى، الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1956 لابتكاره وزميليه جون باردين ووالتر براتين الترانزيستور، ومؤسس مركز تقنية الترانزيستور.

اليوم السابع يقدم 10 معلومات عن وليام برادفورد شوكلى فى ذكرى ميلاده كما يلى :

1. ولد وليام برادفورد شوكلى فى مثل هذا اليوم 13 فبراير عام 1910.

2. فى عام 1932 حصل وليام برادفورد شوكلى على درجة البكالوريوس فى العلوم من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

3. وفى عام 1936 حصل وليام برادفورد شوكلى على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى عام 1936.

4. انضم وليام برادفورد شوكلى إلى مجموعة بحوث برئاسة كلينتون ديفيسون فى مختبرات بيل فى ولاية نيو جيرسي.

5. فى مايو 1942 أصبح وليام برادفورد شوكلى مديرًا لأبحاث مجموعة العمليات الحربية المضادة للغواصات فى جامعة كولومبيا.

6. فى 1944 قام بتنظيم برنامج تدريب لطيارى القاذفة - 29 لاستخدام تقنية جديدة فى اكتشاف القنابل بالرادار.

7. فى يوليو 1945، طلبت وزارة الحرب من شوكلى إعداد تقرير بشأن الخسائر المحتملة من غزو البر الياباني، فأثر تقريره على قرار إسقاط القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونجازاكى لإجبار اليابان على الاستسلام دون الحاجة الى غزو بري.

8. فى يوليو 1951 أعلن شوكلى فى مؤتمر صحفى عن ابتكار الترانزستور الوصلة، وحصل على براءة اختراعه فى سبتمبر نفس العام مع زميليه "جون باردين ووالتر براتين"، وحصلوا بسبب هذا الاختراع على جائزة نوبل في عام 1956.

9. أسس وليام برادفورد شوكلى مركز تقنية الترانزيستور.

10. توفى وليام برادفورد شوكلى فى 12 أغسطس عام 1989 عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا، وزعم برنامج تلفزيوني أن شوكلي قد حاول الانتحار، ويقال أن أبنائه علموا بنبأ وفاته من وسائل الإعلام المطبوعة.