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وكالة الطاقة: طلب النفط سيهبط فصليا للمرة الأولى خلال 10سنوات بسبب الفيروس

الخميس، 13 فبراير 2020 11:47 ص
وكالة الطاقة: طلب النفط سيهبط فصليا للمرة الأولى خلال 10سنوات بسبب الفيروس النفط
رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009 متأثرا سلبا بتفشي فيروس الصين.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري "عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة، أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد"، وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس.

وقالت وكالة الطاقة "بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يوميا إلى 825 ألف برميل يوميا، الأدنى منذ 2011،" مضيفة أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيا من الربع الثاني.

 


النفط

وكالة الطاقة الدولية

فيروس الصين

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