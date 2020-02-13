وفد سويدى رفيع المستوى يزور القاهرة لتوطيد العلاقات بين البلدين

كتبت: إنجى مجدى

استضافت سفارة السويد في القاهرة الاجتماع الدوري لسفراء السويد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 9 إلى 12 فبراير، حيث أجريت عد اجتماعات ومشاورات ثنائية مع الأمم المتحدة والحكومة المصرية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص توطيد التعاون بين البلدين.

وأعرب سفير السويد لدى مصر، يان تيسيلف، عن سعادته باختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع الدوري لسفراء السويد فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اجتمع وفداً يضم 50 سفيراً ومسئولاً سويدياً تحت قيادة ثلاثة من نواب الوزراء، مما أتاحالفرصة لعقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المصرية والشركات ومنظمات المجتمع المدني. كما شدد السفير على أن تلك الزيارة تؤكد مدى أهمية مصر للسويد.

وخلال هذا الإسبوع التقى نائب وزير الخارجية السويدى روبرت ريدبرج مع نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية السفير حمديلوزا. كما زار القاهرة نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي، بير أولسون فريد ونائب وزير التجارة الخارجية كريستر نيلسون.

تضمنت المباحثات الثنائية التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأولويات السياسة الخارجية السويدية وأنشطةالترويج التجاري المقبلة (بما في ذلك معرض إكسبو 2020 في دبي).

كما التقى نائب وزير التجارة الخارجية كريستر نيلسون مع نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر المهندس أسامة عسران، ووزيرالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المهندس عاصم الجزار لبحث سبل التعاون الثنائي المستمر مع مصر في مجال الطاقة والنقل الحضري.

وتضمنت الاجتماعات مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية المصرية برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون السودان السفير أسامة شلتوت ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير ياسر عثمان، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والسويد وكذلك بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم التطرق إلى عدة موضوعات منها الهجرة والأمن، القضايا الإقليمية ودور مصر فى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقالت السفيرة آن ديسمور، ومديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية السويدية خلال المشاورات السياسية، أن السويد حريصة للغاية على تطوير وتعميق تعاونها الثنائي مع مصر، وخاصة في مجالات الطاقة، الغاز الطبيعي، النقل الذكي في المدن الجديدةوالحوكمة الإلكترونية وغيرهم من المجالات الأخرى.

كما التقى نائب الوزير كريستر نيلسون مع مؤسسي الشركات الناشئة السويدية في مصر، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، التقى أيضًا بشركات الرعاية الطبية السويدية لمناقشة خطط الاستثمار في السوق المصري. تربط مصر والسويد علاقاتثنائية وثيقة، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الثاني للسويد في الشرق الأوسط وإفريقيا، ففي النصف الثاني لعام 2019 ارتفع حجمالتبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37 %.