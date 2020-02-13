هونج كونج تعلق الدراسة بسبب "كورونا"

وكالات

أعلنت هونج كونج، أن المدارس ستظل مغلقة حتى الـ 16 مارس المقبل، فى مساعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم في هونغ كونغ كيفين يونج، اليوم:" إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس"، مضيفًا أن تعليق الدراسة لا يعنى تعليق التعليم.

كان مسئولو الصحة فى هونج كونج، أعلنوا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 50 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة، وقال المسئولون، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 51 عاما أصيب بالحمى فى 3 فبراير الجارى وتم نقله للمستشفى أول أمس.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.