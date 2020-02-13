كابول(أ ش أ)

أعلن فيلق العمليات الخاصة في أفغانستان عن مقتل وإصابة 30 مسلحا فى هجمات على خمسة أقاليم أفغانية، وأوضح الفيلق - فى بيان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس، أنه تم شن غارة جوية على منطقة نهر السراج بإقليم هيلمند الأفغاني ، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وأضاف البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية قتلت أربعة مسلحين وأصابت 7 آخرين بجروح خلال عملية مشتركة شنتها على منطقة شهار بولاك بإقليم بلخ.

وأسفرت غارات جوية على منطقة بوشت-إي رود بإقليم فراه عن مقتل أربعة مسلحين آخرين وتدمير مركبة.

كما جاء بالبيان أن قوات الأمن ردت على هجوم على منطقة ألنغار بإقليم لغمان الأفغاني، مما تسبب في مقتل مسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين... هذا إلى جانب مقتل مسلح وإصابة آخر على يد قوات الأمن الأفغانية أثناء التصدي لهجوم على منطقة شاه ولي كوت بإقليم قندهار الأفغاني.

من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على هذه الهجمات حتى الآن.

واستسلم 172 من مسلحى طالبان لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية فى إقليمى غور وهيرات غرب أفغانستان، وأفادت الدفاع الأفغانية - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية الثلاثاء، بأن 160 من المسلحين استسلموا في منطقة شهراك في إقليم غور، وأضاف البيان أن ثلاثة من قادة الحركة استسلموا للقوات الأفغانية. واستسلم المسلحون في قرى بالمنطقة.