وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية أن 12 من مقاتلي طالبان الآخرين بقيادة نصر الدين استسلموا للقوات الأفغانية في وادي تخت بإقليم هرات.
وذكرت أن المسلحين سلموا أيضا بعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة للقوات الأفغانية.

ووفقا لوزارة الدفاع، استسلم ما لا يقل عن 582 من مقاتلي طالبان في الإقليمين خلال شهر يناير الماضى، وقالت وزارة الدفاع إن المسلحين استسلموا للقوات الأفغانية بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة.