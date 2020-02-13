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متسولة وتتقاضى معاش.. لجنة التضامن تكشف سر تواجد مسنة فى شوارع الغربية

الخميس، 13 فبراير 2020 02:51 م
متسولة وتتقاضى معاش.. لجنة التضامن تكشف سر تواجد مسنة فى شوارع الغربية سيدة ترفض الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية
الغربية – عادل ضرة

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فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "سيبها علينا.. أهالى المحلة يطالبون بإنقاذ مسنة تفترش الطريق أمام المستشفى العام"، قررت أمانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعى تحرك لجنة عاجلة من وحدة التدخل السريع بالمديرية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس وحدة التدخل السريع، لفحص حالة السيدة وإنقاذها من الجلوس والمبيت بالشارع.

وانتقلت اللجنة لمكان جلوس السيدة، وتبين أن لها مآوى وتقيم بمنطقة عزبة الكلاب، ولديها أولاد متزوجين وهى تحضر لنفس المكان يوميا لاستجداء المارة والتسول.

من جانبه قال الدكتور خالد أبو المجد رئيس وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، إن اللجنة عرضت على السيدة إيداعها إحدى دور العجزة إلا أنها رفضت، وأضاف أنه تبين وجود سيدتين بنفس المكان واحدة رفضت التحدث مع اللجنة، والثانية تبين من الكشف على بياناتها ببطاقة الرقم القومي أنها تتقاضي معاشا عن زوجها المتوفى 2266 جنيها، وأنها تتسول فى الشارع لاستجداء المواطنين والحصول على أموال منهم.

وأضاف رئيس وحدة التدخل السريع، أنه يتم عمل مسح بصفة دورية لكافة مراكز الغربية وأن الأشخاص المتواجدين بالشوارع، متسولين أو مرضى نفسيين وهذه الحالات لا يتم التعامل معها عن طريق التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 1500 بلاغ نتج عنهم إدخال 20 مسنا ومسنة دار العجزة والمسنين وإيداع 17 طفلا فى ضيافة أحداث المحلة، وإيداع طفلة أودعت بمركز ذوى الهمم بكفر الدوار.

وكانت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث تواجدت سيدة لعدة أيام متصلة أمام مستشفى المحلة العام، وتعرضت للبرد الشديد، والأتربة الناتجة عن حركة السيارات بالشارع.

ورصد" اليوم السابع" جلوس السيدة بالطريق العام، لاستعطاف المارة، والمبيت على الرصيف فى الليل.

وطالب المواطنون وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الغربية بالتدخل لإنقاذ السيدة المسنة، ونقلها لإحدى دور رعاية المسنين.

سيدتان ترفضان الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية (1)
سيدتان ترفضان الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية 

 

سيدتان ترفضان الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية (2)
سيدتان ترفضان الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية 

 

سيدتان ترفضان الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية (3)
سيدتان ترفضان الاستجابة لوحدة الإنقاذ بتضامن الغربية

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