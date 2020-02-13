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مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء اليوم يناقش مشكلات العيادات الخاصة والتأمين الصحى

الخميس، 13 فبراير 2020 10:32 ص
مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء اليوم يناقش مشكلات العيادات الخاصة والتأمين الصحى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم، الخميس، مؤتمر النقابات الفرعية الثالث والعشرون، والذى من المقرر له أن يستمر حتى مساء غدا الجمعة 14 فبراير 2020، بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأطباء من النقابيين السابقين.

 

ويناقش المؤتمر، والذى يعقد بالقاهرة، عدة موضوعات منها توحيد إجراءات التعامل مع حالات الإعتداء علي الأطباء، وهجرة الأطباء، ومشكلات العيادات الخاصة، والأعلام والطب، بالإضافة إلى وضع الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

 

من ناحية أخرى، أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تقديمها قرض حسن قيمته خمسون ألف جنيه، "بدون فوائد"  لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، على أن يسدد القرض على 38 شهرا متتالية، على أن يتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بالجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس 2020.

 

وحددت نقابة الأطباء، مجموعة من الشروط للحصول على القرض، هى: أن السن يكون أقل من 35 سنة "مواليد 1985وما بعدها، وتقديم عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتباراً من تاريخ ١ يناير 2018ومابعدها"، وعدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، مشيرة إلى أنه يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين ، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط .

 

وأشارت النقابة إلى أن ضمانات الحصول على القرض: إقرار ضمان من الزوج ( الزوجة ) + طبيب، وتوقيع شيكات بقيمة الأقساط، ويتم السداد من خلال تحويل قيمة القسط الشهرى من المرتب للبنك، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة، مع منح مهلة شهرين سماح قبل البدء فى السداد.

 


 



 


نقابة الاطباء

التامين الصحى

الاعتداء على الاطباء

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