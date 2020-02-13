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لجنة حماية الطفل تتلقى شكوى تعدى معلمة على طفلة بكفر الشيخ

الخميس، 13 فبراير 2020 08:16 م
لجنة حماية الطفل تتلقى شكوى تعدى معلمة على طفلة بكفر الشيخ الطفلة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تلقت لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، شكوى من طالب جامعى، تفيد باعتداء أخصائية نفسية بمدرسة تابعة لإدارة بيلا التعليمية، على شقيقته الصغرى، بالضرب على وجهها، ما أدى لإصابة الطفلة، لمعاناتها من حساسية في الوجه.

وأكد أحمد السيد، 21 سنة، طالب بكلية التمريض، شقيق الطفلة، أنه فوجئ بشقيقته "رقية"، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائى، بمدرسة تابعة لإدارة بيلا التعليمية عقب عودتها من اليوم الدراسي، وقد تورم وجهها، وبسؤالها أفادت بتعدي المعلمة "ف"، أخصائية نفسية واجتماعية، عليها بالضرب، مشيراً إلى أن شقيقته تعاني من حساسية في الوجه،وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وتتلقى علاجًا خاصًا بالحساسية.

وأضاف طالب كلية التموريض،ان الواقعة التي شهدتها المدرسة عقب عودة شقيقته من المرحاض، رأت المعلمة مجموعة من التلاميذ بينهم شقيقته، يقفون في طرقة المدرسة، فتوجهت لشقيقته وأمسكتها من "كوفية" ملفوفة حول رقبتها، وجذبتها ناحية السبورة، ولطمت وجهها مرتين، موضحًا أنه عندما توجه إلى مديرة المدرسة وباستدعاء الأخصائية، وعند معاتبته إياها لم يجد منها أي رد "سوى مش عاجبكم روحوا اشتكوا".

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ل " اليوم السابع"،أنها لم تتلق شكوى بالواقعة، وسيتم إحالة الموضوع للتحقيق، وسيتم مجازاة المخطئ، مشيرة إلى أنها ترفض ضرب التلاميذ والطلاب في المدارس، وأنها وجهت بحسن معاملتهم.

 

ومن جانب آخر قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وبحضور مصطفى منتصر، وكيل النيابة، اليوم الخميس، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المواد المخدرة، والسلاح النارى، والذخيرة المضبوطة فى حيازته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وذلك فى أحداث القضية رقم 16795 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2888 لسنة 2019 كلى كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعى، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "محمد. ع. ع"، 47 سنة، تاجر أسمنت، ويقيم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 21 / 11 / 2019، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، أحرز بقصد الاتجار "الهيروين، والحشيش، وأقراص الترامادول" المخدرة.

 

 

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