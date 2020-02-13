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قوات تونسية تلاحق عناصر إرهابية بولاية ‫جندوبة

الخميس، 13 فبراير 2020 12:26 م
قوات تونسية تلاحق عناصر إرهابية بولاية ‫جندوبة الشرطه التونسية
وكالات

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نفذت قوات تونسية مشتركة، عملية تمشيط واسعة فى محافظة جندوبة شمال غرب تونس ، لملاحقة عناصر يشتبه فى انتمائها لإحدى المجموعات الإرهابية المتحصنة بمرتفعات المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن عدة فرق أمنية وعسكرية مختصة شاركت فى عملية التمشيط لتعقب هذه العناصر التي حاولت مداهمة أحد المساكن قبل أن يلوذوا بالفرار بعد اكتشاف أمرهم من قبل السكان.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن محاولة المجموعة مداهمة المنزل ليست الأولى في تلك المنطقة وبقية القرى الحدودية المجاورة أو البعيدة عنها، وأنه كثيرًا ما داهمت مجموعات مسلحة عدة مساكن للحصول على المواد الغذائية وتهديد كل من تخول له نفسه إبلاغ السلطات الأمنية قبل التحصن بالجبال الوعرة.  

كانت إحدى القطع البحرية التابعة للجيش التونسى، أمس الأربعاء، من إنقاذ أحد عشر مهاجرا غير شرعى، كانوا فى اتجاههم إلى أوروبا، انطلاقا من السواحل الليبية، وصعدوا على متن مصطبة حقل "ميسكار" للغاز الطبيعي، بعد أن تعرض المركب الذي كان يقلهم لعطل بالقرب من حقل الغاز، وذكرت وزارة الدفاع التونسية - التى بثت النبأ اليوم - أن مركب المهاجريين "غير الشرعيين " أصيب بعطل ، وانساق مع التيار بالقرب من "مصطبة حقل ميسكار" على بعد 70 كم جنوب شرقي "قرية العطايا " الساحلية ، وكانوا قد أبحروا في الثامن من فبراير الجاري من سواحل "صبراتة " في اتجاه السواحل الإيطالية.

وبحسب الجيش التونسى، تبين أن المهاجرين من جنسيات مختلفة : (2من ليبيا وسوداني و8 من بنجلادش) وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما ، وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني ، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.


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