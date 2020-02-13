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فيديو وصور.. التشغيل التجريبي لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ

الخميس، 13 فبراير 2020 07:19 م
فيديو وصور.. التشغيل التجريبي لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ موقف القاهرة الجديد بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، حيث تم الانتهاء من استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد ووضع اللافتات التعريفية وأعمال تقسيم الموقف، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء عادل كامل، مدير مجمع مواقف كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ إنه تم تشغيل موقف القاهرة العمومي الجديد بمدينة كفر الشيخ بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

وأضاف البنداري لـ"اليوم السابع"، سيتم إقامة حديقة في موقع موقف كفر الشيخ القاهرة القديم، وسيتم توسع طريق الموقف، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حريص على تخفيف الزحام الشديد في موقف كفر الشيخ .

يذكر أن اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ حرص على سرعة تنفيذ الانتهاء من موقف كفر الشيخ الجديد بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لوضع حد لمعاناة المواطنين للزحام الشديد.

وعلى جانب آخر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتوفير الحماية الأمنية لأفراد حملة إزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.

ووجه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بتوفير الحماية الكاملة لأفراد حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مكلفًا اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام بقيادة التشكيلات الأمنية وتوفير الحماية الكاملة لأفراد الحملة الموسعة لإزالة التعديات.

وقد تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات، والذي وجه بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة خاصة من قبل إدارة حماية الأراضي، والري والصرف بكفر الشيخ.

وقد بدأت حملة إزالة التعديات بقرية كفر المنشي، وأريمون، وكفر المرابعين، ثم قرية محلة القصب، حيث تم إزالة وتنفيذ 25 قرار إزالة للتعديات منها 23 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة، بمساحة 1940 م2، أملاك دولة، و2 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة 700م2.

شارك في حملة إزالة التعديات ضمن الموجه 15 من رجال الأمن كلاً من العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بجانب عدد كبير من الضباط والقيادات الشرطية والتشكيلات الأمنية، وعدد من رجال الوحدة المحلية بكفر الشيخ.

 

 

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