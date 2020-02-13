غلق 194 كافتيريا ومحل بدون تراخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية، 112 محل تجاري، و82 كافتريا ومقهى وقاعتين بدون ترخيص، ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب،لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات المكبرة لغلق وتشميع المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات غير المرخصة والقضاء على المخالفات الإدارية والصحية والبيئية ومنع مزاوله الأنشطة غير المرخصة وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتل السكنية مما تتسبب في إزعاج للقاطنين بالمناطق.

وقامت رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة للمقاهي والكافيتريات غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينه وحى ، نفذ كلا من رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ قرار غلق لعدد 42 محل و11 مقهى وكافيتريا وعدد 2 قاعة افراح غير مرخصين ، ورئيس مركز ومدينة فاقوس قرار غلق لـ3 محلات وكافيتريا غير مرخصة.

وفى مركز كفر صقر تم غلق 3 مقهى غير مرخصة وكذلك، رئيس مركز ومدينة بلبيس 8 مقاهى غير مرخصة وقام رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بغلق 4 كافيتريات غير مرخصة بنطاق المركز وتم غلق 14 مقهى غير مرخصة من قبل رئيس مركز ومدينة أبوكبير وقام رئيس مركز ومدينة أبوحماد بغلق 8 مقاهى غير مرخصة وفى مركز ومدينة ديرب نجم قام رئيس المركز بغلق 55 محل و 12 مطعم و 24 مقهى وكافتريا وقاعة أفراح غير مرخصين وبمدينة صان الحجر قام رئيس المدينة بغلق 9 مقاهى غير مرخصين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب أى منشأة مخالفة وغلقها على الفور، مشيراً إلي أن تنفيذ قرارات الغلق تتم بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لرفع العدادات أثناء التنفيذ لعدم مزاولة نشاط المنشأة المخالفة حتى توفيق أوضاعها طبقاً للقانون لحماية حقوق المواطنين وفرض هيبة الدولة.