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ضبط 1.5 طن لحوم غير صالحة بميت غمر.. ومحافظ الدقهلية يأمر بإعدام المضبوطات

الخميس، 13 فبراير 2020 08:48 م
ضبط 1.5 طن لحوم غير صالحة بميت غمر.. ومحافظ الدقهلية يأمر بإعدام المضبوطات لحوم فاسدة - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم ضبط طن ونصف لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بميت غمر، وأمر بإعدام المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابه لاعمال شئونها.
 
جاءت تصريحات المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطري، بشان نتائج حملات  المرور والتفتيش بمديريه الطب البيطري بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين وأكد الدكتور مختار على اهميه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
 
وأكد المحافظ، على اهميه تنفيذ الحملات الموسعة بالتعاون والتنسيق بين الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، لضبط الاسواق ومراقبتها حرصا على حاجات المواطنين والتصدي للغش التجاري ومعاقبه الخارجين على القانون.
 
يذكر بأن أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الانتاجيه والاستثماريه والخدميه الممنوحه من قبل برنامج" "مشروعك" عام 2019  بنطاق المحافظه بلغت قيمتها 297.5 مليون جنيه للمقترضين من الشباب واصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة ،واضاف" الدكتور مختار "ان المشروعات التى تم تنفيذها فى اطار برنامج مشروعك بلغت 2006 مشروعا انتاجيا وخدميا وفرت 3793 الف فرصه عمل خلال العام المنقضى ،  واشار المحافظ ان الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الاداء احتلت المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع .
 
وأكد الدكتور مختار على أهمية  السعى الدائم من قبل الجهات المانحة  وفى مقد متها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحلية.

الدقهلية

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

لحوم فاسدة

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