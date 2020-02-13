سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تزور المهن فى بطاقة الرقم القومى بـ 1200 جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 12:51 م
ضبط عصابة تزور المهن فى بطاقة الرقم القومى بـ 1200 جنيه بطاقة الرقم القومي-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، وإستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة)، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة تزوير المحررات الرسمية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص ، مُقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية ، له معلومات جنائية مسجلة فى مجال التزوير والنصب) بمزاولة أعمال الوساطة والسمسرة وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية وإستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة منسوب صدورها لمكاتب التأمينات بقصد السفر للخارج واستخدام تلك المهن فى بعض أغراض أخرى نظير تقاضيه مقابل نقدى منهم .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده أمام المركز النموذجى بالدقهلية وبحوزته استمارة الرقم القومى باسم أحد المواطنين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مثبت بها المهنة (أخصائى تسويق) ومرفق بها "برنت" تأمينات بنفس المهنة "مزور".
 
وباستكمال التحريات تبين قيام المتهم المذكور بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية "جارى ضبطه") بتزوير وإعتماد استمارات رقم قومى مثبت بها مهن مخالفة للحقيقة وبرنتات تأمينات إجتماعية بأختام مزورة منسوب صدورها لمكاتب التأمينات لكلٍ من ( 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين الدقهلية "تم ضبط اثنين منهم") وبمخاطبة الجهات المختصة أفادت بأن المذكورين غير مؤمن عليهم بتلك المهن على قاعدة البيانات ، وبمواجهة المتهمين إعترف الأول بإرتكاب الواقعة ، وأقر الإثنان الآخران بحصولهما على المستندات المزورة مقابل مبلغ 1200 جنيه نظير كل "برنت" بقصد إستخدامها فى استخراج جوازات السفر للعمل بالخارج.
 
 

تزوير

جرائم التزوير

تزوير المهن

بطاقة رقم قومي

اخبار الحوادث

الداخلية

ضبط عصابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لحظة ضبط عصابة تسرق خطوط البترول فى المنوفية.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 05:54 م

تفاصيل ضبط عصابة تجارة الأعضاء.. التحريات: فلسطينية تزعمت جماعة إجرامية تخصصت فى استقطاب المحتاجين لانتزاع أعضائهم.. والنيابة توجه لهم تهم جرائم نقل وزراعة الأعضاء وتحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق

الإثنين، 27 يناير 2020 06:25 م

صور.. ضبط عصابة اخترقت 38 قناة مشفرة فى 4 محافظات

السبت، 25 يناير 2020 01:06 م

ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من خط تابع لشركة تمويل سفن بالسويس

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 12:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة