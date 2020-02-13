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ضبط شقيقين يصيدان الأسماك بسمها بمواد كيميائية

الخميس، 13 فبراير 2020 12:58 م
ضبط شقيقين يصيدان الأسماك بسمها بمواد كيميائية صيد سمك
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شقيقين لصيدهما الأسماك من نهر النيل باستخدام مواد كيميائية ضارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنفوق بعض الأسماك بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية، على الفور تم أخذ عينات من تلك الأسماك بمعرفة الجهات المعنية ببنها لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها.
 
وفى ضوء ما أسفرت عنه نتائج فحص العينات تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات برئاسة اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية)، وأنهما يزاولا الصيد الجائر بالمنطقة محل الواقعة بإستخدام مواد كيميائية ضارة وقوارب صيد غير مرخصة وأنهما وراء تسمم الأسماك.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالإشتراك مع مديريتى أمن المنوفية والقليوبية وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية .. وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع شقيقه الهارب .. وتم بإرشاده ضبط ( 3 قوارب صيد خاصة بهما غير مرخصة ) مخبأة داخل أحد الأخوار المائية بدائرة مركز الباجور، وبملاحقة المتهم الهارب بأماكن تردده وهروبه وتضييق الخناق عليه قام يتسلم نفسه للجهات المعنية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاسماك

صيد الاسماك

سم الاسماك

الداخلية

المسطحات المائية

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