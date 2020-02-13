صور.. طالبات جامعة طنطا يكتسحن المراكز الأولى بأسبوع شباب الفتيات بالفيوم

فازت جامعة طنطا بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في كرنفال افتتاح أسبوع شباب الفتيات الخامس، والذي إنعقدت فعالياته بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن مشاركة نحو 25 جامعة مصرية.

وفازت جامعة طنطا بدرع المركز الثالث في النشاط الاجتماعي علي مستوي الجامعات، بحصول الطالبة ايناس عمرو محمد الصعيدى بكلية الطب البشرى على المركز الثانى على مستوى الجامعات بمسابقة الطالبة المثالية وكأس المسابقة. كما حصلت الطالبة روضة رضا ذكى علي المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقه الشطرنج على مستوى الجامعات.

كما حصلت الجامعة علي درع المركز الثالث في النشاط الثقافي علي مستوي الجامعات.، بحصول كلا من الطالبة ميرام محمود سعد وريم أحمد إبراهيم علي المركز الثاني في مسابقة مجلة الحائط، كما فازت الطالبة إيمان عيد محمود وايمان اشرف محمد بالمركز الثاني وكاس المركز الثاني بدوري المعلومات.

وفي مسابقة المراسل التلفزيوني، فازت الطالبة ايمان عبد العزيز حجازي بالمركز الثالث، وحصلت الطالبة سماء ياسر الأشقر علي المركز الثاني بمسابقة الشعر العامي، في حين فازت الطالبة رنا أشرف عبده بكلية الهندسة بالمركز الثاني في الإلكترونيات بمسابقة نادي العلوم، وحصلت الطالبة آية شريف الجروانى بكلية التربية الرياضية علي المركز الثالث في الوثب الطويل بمسابقة ألعاب القوى.

ومن جانبه ، هنأ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أعضاء وفد الجامعة من الطالبات الفائزات فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس، معربا عن سعادته البالغة لتألق بعثة الجامعة من الفتيات والذين استطاعوا إحراز المراكز الأولي فى الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وهو ما يؤكد على دعم ورعاية إدارة الجامعة للنشاط الطلابي.

كما دعا الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب ، طالبات الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد فى كافة المشاركات والأنشطة القادمة بما يليق باسم جامعة طنطا ، وبما يسهم فى تنمية مداركهن ومهاراتهن .