صور.. جامعة أسيوط: خلق شبكة تواصل بين الباحثين المصريين والعرب والأجانب

أسيوط –ضحا صالح

أعلن الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط عن ختام وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول من نوعه في الشرق الأوسط للهندسة، والتقنيات المتقدمة، والذي نظمته كليات الهندسة من جامعة أسيوط وجامعتي القادسية والمستنصرية العراقيتين وكذلك كلية الهندسة بجامعة برمنجهام البريطانية، برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور كاظم جبر الجبورى رئيس جامعة القادسية ، والدكتور حميد فاضل التميمي رئيس جامعة المستنصرية ، والذي انطلقت أعماله فى رحاب جامعة أسيوط يوم الثلاثاء الموافق 11 من فبراير الجاري والتي استمرت على مدار يومين .

وشهدت جلسته الافتتاحية حضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نيابة عن رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور مالك جاسم عميد كلية الهندسة المستنصرية وممثلاً عن رئيس الجامعة المستنصرية ، و الدكتور صالح عبدالجبار رشدى نائبا وممثلاً عن رئيس جامعة القادسية وممثلاً عن عميد كلية الهندسة جامعة القادسية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، وكلاً من الدكتورة زينب طالب الشريف ، والدكتورة مها السوداني من اللجنة التحضيرية للمؤتمر ولفيف من كبار الخبراء ورواد العمل الهندسي من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من جامعات أسيوط و العراق وبرمنجهام ومن مختلف الدول العربية .

وفى ضوء ما سبق كشف الدكتور نوبى محمد حسن ان الجلسة الختامية للمؤتمر قد اسفرت عن عدد من التوصيات الهامة والتى اشتملت على ضرورة زيادة أفق التعاون في مجال البحث العلمي من أجل تبادل الخبرات و الأفكار و الابتكارات العلمية و التركيز علي العمل المشترك للوصول إلي أفضل النتائج العلمية الهندسية , خلق بوابة خاصة لإتاحة الفرص للأبحاث ذات التخصصات النادرة و إمكانية مشاركتها مع الباحثين الآخرين و المؤسسات علي الصعيد العلمي و الصناعي , وكذلك خلق شبكة تواصل ما بين الباحثين من ذوي الاختصاص الواحد و التنسيق فيما بينهم لتعويض النقص في مجال الخبرات و التقنيات و المراجع , وجوب الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بتحقيق منظومة خضراء متكاملة لتحقيق بيئة نظيفة خضراء وتوجيه البحوث الهندسية في كافة مجالاتها لتحقيق هذا الهدف , تفعيل البرامج البحثية و الاتفاقيات العلمية المشتركة بين الجامعات العراقية و الجامعات المصرية بصورة خاصة و الجامعات العالمية بصورة عامة و تبادل الزيارات العلمية بينهم , توجيه البرامج البحثية لخدمة المجتمع وحل المشكلات الموجودة و ان تكون العملية البحثية منتجة و اعتماد البحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادي و العلمي , التوجيه بتعميم هذه التجربة لتشمل عدد أكبر من الجامعات و إقامة المؤتمرات القادمة في دول أجنبية .

وفى السياق ذاته فقد أوضح الدكتور محمد عبدالعظيم وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الجلسة الختامية للمؤتمر تضمنت كذلك تكريم كافة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المشاركون بأبحاث واوراق علمية داخل المؤتمر والتي تجاوز عددها الـ220 فى كافة فروع الهندسة من جامعات تكريت ، كربلاء ، بابل ، القادسية ، المستنصرية ، الجامعة التكنولوجية العراقية ، برمنجهام ، واسيوط ، والتى تصب فى خدمة الوطن ازدهار الجانب العلمى من خلال توأمة حقيقية مع جامعات عالمية ودولية.



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر