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صور.. إزالة إنشاءات مخالفة بشرق مدينة نصر واستمرار تطوير عزبة الهجانة

الخميس، 13 فبراير 2020 07:32 م
صور.. إزالة إنشاءات مخالفة بشرق مدينة نصر واستمرار تطوير عزبة الهجانة عزبة الهجانة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء مجدى الوصيف بالتنسيق من شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفى القطاعات، عددًا من الحملات أسفرت عن إيقاف الأعمال الجارية بالدور الأرضى بعقار بشارع على أمين بالمنطقة الأولى وتم صرف العمال والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة في الأعمال المخالف، كما تمت إزالة أكشاك مخالفة بدون ترخيص، بمدخل عزبة الهجانة.

وقال رئيس الحى إنه تمت إزالة مغسلة سيارات، مخالفة بعمارات الصحفيين بالتبة في المنطقة الحادية عشرة، كما تم رفع الإشغالات بعمارات عثمان شارع مصطفى النحاس مع امتداد عباس العقاد وآخر شارع مصطفى النحاس، وتقاطع شارع أبو داوود الظاهرى مع شارع محمد المقريف المنطقة السادسة، وبشارع أحمد أبو العلا المنطقة الثامنة، كما تم رفع الإشغالات سوق 14 بشارع متولى نور المنطقة الأولى.

وفى السياق ذاته تابع اللواء مجدى الوصيف استكمال أعمال التطوير بالمنطقة أسفل كوبرى الجيش المصري بالكيلو 4.5 عزبة الهجانة، وتطوير المنطقة أسفل الكوبرى ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات من حيث إنشاء محلات وموقف "أتوبيس سوبر جيت - ميكروباص - أتوبيس نقل عام - سرفيس - مغسلة سيارات" بالإضافة إلى إنشاء مخبزين "بلدي وأفرنجى" - ملعب خماس ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى" وغيرها، وذلك لخدمه المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.

كما تشمل أعمال التطوير "إنشاء أرصفة وتركيب إنترلوك وإنشاء بالوعات صرف مياه الامطار ورصف الشارع " بشارع الحدود "مدخل عزبة الهجانة" وانشاء حديقة.

وفى السياق تم عمل إصلاح كابلات أرضية بشارع طرابلس بالمنطقة الأولى، وإصلاح كابلات أرضية بشارع حسنى أحمد خلف بالمنطقة السادسة وتركيب كشافات ليد وإصلاح أسلاك كهربائية داخل الأعمدة بمنطقة الزهراء، وكشافات ليد بشارع سيد عفيفى بارض الجولف ومنطقة الشروق بالمنطقة الحادية عشرة .

 

 

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