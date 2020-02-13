"شباب بتحب مصر" ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح – صبرى غانم

نظمت اليوم الخميس ، مؤسسة "شباب بتحب مصر" بالاشتراك مع جمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية، حملة تنظيف لشاطئ بيت الشباب الدولى بمنطقة البلاجات بالإسماعيلية، المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، استعدادًا لليوم العالمى للأحياء البحرية فى الثالث من مارس المقبل.

وقام المشاركون بالحملة بتجميع المخلفات البلاستيكية من أكياس وزجاجات ومخلفات زراعية "ورد النيل" التى تؤدى إلى تلوث الشاطئ، وتم تجميعها فى شكائر من القماش.

وقال أحمد فتحى، منسق مؤسسة "شباب بتحب مصر"، إن الهدف من الفعالية هو إبراز دور الشباب فى الحفاظ على البيئة عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة شريك رئيسى لمنظمة الأمم المتحدة فى الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، بالإضافة الى نشر الوعى للحد من استخدام المواد البلاستيكية.

أضاف منسق مؤسسة "شباب بتحب مصر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فعالية اليوم شارك فيها أكثر من 80 شاب وفتاة ، فى تنظيف شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن متطوعوا المؤسسة يقومون بتنفيذ حملات نظافة شاطئية على شواطئ عدد من المحافظات بينها محافظة الإسماعيلية.

وتابع أحمد فتحي قائلا ، إن فعالية اليوم جاءت تحت شعار "الحد من استخدام البلاستيك"، و"التغلب علي التلوث البلاستيكي"، مشيرًا إلى أن تركيزهم على المشكلات البيئية بشكل خاص واختيار التغلب علي التلوث البلاستيكي.

وقال على عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية، إن جمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية تشارك مع مؤسسة شباب بتحب مصر فى تنظيم فاعلية لرفع المخلفات وورد النيل والبلاستيم من شواطئ بيت الشباب الدولى بمنطقة البلاجات بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن يشارك فى الفاعلية حوالى 80 مشارك من أعضاء وكباتن الكشافة البحرية ومن مجموعات أخرى تابعة للكشافة من مركز أبوعطوة والتل الكبير ومختلف مراكز المحافظ، مؤكدًا أنه تم تكريمهم بشهادات تقدير تقديرًا لدورهم الفعال فى الاحتفال فى هذا اليوم وهو اليوم العالمى للبيئة.

يذكر أن مؤسسة شباب بتحب مصر هى مؤسسة أهلية معتمدة بالأمم المتحدة للبيئة وتم اختيارها من قبل تحالف let's do it world لتكون الممثل للفعاليات بمصر وتقوم بقيادة الفرق لعمل حراك تجاه المخلفات يستدعى مشاركة الجميع لخلق بيئة نظيفة.



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (1)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (2)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (3)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (4)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (5)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (6)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (7)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (8)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (9)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (10)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (11)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (12)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (13)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (14)



شباب بتحب مصر ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية (15)