شباب المنوفية يطلقون مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلق مجموعة من شباب محافظة المنوفية، مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "شباب رواد الأعمال" وشعارهم فيها من الشباب للشباب لأهميتها الكبرى في نمو الاقتصاد وتسريع مؤشرات التنمية، مطالبين الدولة بضرورة زيادة الدعم وتسليط الضوء على الشباب الناجح ومساعدتهم للانضمام الاقتصاد الرسمى باعتبار هذا الموضوع أحد محاور خطة التنمية الشاملة 2030 للدولة المصرية.
وأكد على زيدان، مؤسس المبادرة، أنه يسعى ليكونوا المنصة الأولى التي تتحدث باسم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن ولديهم فريق عمل متكامل فى المبادرة من الشباب المختصين فى عمليات التسويق والتدريب والتصوير الاحترافي للمشروعات ويسعوا لاعتبار عام 2020 عام الصناعة المصرية.
وأشار زيدان، إلى أن الفريق يثمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يحتاج الأمر لزيادة الوعى والتسويق.
كانت جامعة المنوفية قد قامت بتظيم عددًا من القوافل التوعوية إلى القرى للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا وطرق انتقاله من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان وأعراض الإصابة وطرق تجنبها.
وقد شاركت كلية الطب البيطري فى قافلة توعوية وإرشادية للأهالي حول طرق انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان بقرية شبرا بخوم وتعريف المواطنين بنوعية الفيروس لكونه فيروس ينتقل بالدرجة الأولى من الإختلاط بالحيوانات في المزارع والأسواق وتبدأ الأعراض بزكام خفيف لتصل إلى أعراض سريرية تصيب الرئتين وتؤدي إلى قصور متعدد الأجهزة مثل متلازمة الشرق الأوسط والمتلازمة التنفسية.
كما توجهت قافلة في كلية التمريض إلى المدرسة التجريبية بسرس الليان للتوعية الطلاب بطرق الإصابة والوقاية، والأعراض الأكثر انتشارًا للفيروس والتي تشبه نزلات البرد الشديدة، وهذا الفيروس يتسبب في الإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة ومنها سيلان في الأنف والصداع والسعال والتهاب الحلق وارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالإعياء والتعب العام و يتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي وصعوبة في التنفس وفي العديد من الحالات يتسبب في الوفاة أو التعرض للفشل الكلوي وهناك العديد من طرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها تغطية الفم والأنف بالكمامات أو المنديل وهذا يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالفيروس وتجنب الإتصال المباشر مع الآخرين بشكل دائم وتنطيف وتعقيم الأشياء التى تلمسها والأسطح والغسل الجيد لليدين.
والقوافل برعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد القاصد، نائب الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك في فعاليات القوافل من كلية الطب البيطري الدكتور السيد مصطفى وكيل الكلية، والدكتورة آمال شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتورة أمل العباسي والدكتورة جيهان السيد من كلية التمريض.
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