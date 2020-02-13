شباب المنوفية يطلقون مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد على زيدان، مؤسس المبادرة، أنه يسعى ليكونوا المنصة الأولى التي تتحدث باسم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن ولديهم فريق عمل متكامل فى المبادرة من الشباب المختصين فى عمليات التسويق والتدريب والتصوير الاحترافي للمشروعات ويسعوا لاعتبار عام 2020 عام الصناعة المصرية.

وأشار زيدان، إلى أن الفريق يثمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يحتاج الأمر لزيادة الوعى والتسويق.