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رئيس مدينة القرنة يعتمد حركة تنقلات بين رؤساء القرى غرب الأقصر

الخميس، 13 فبراير 2020 10:56 م
رئيس مدينة القرنة يعتمد حركة تنقلات بين رؤساء القرى غرب الأقصر محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن رئيس مركز ومدينة القرنة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء القرى بمركز ومدينة القرنة، ضمت عناصر من الشباب وعنصر نسائي لضخ دماء شابة جديدة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لدعم حركة العمل لخدمة الأهالى بصورة أفضل فى مختلف المواقع القيادية بمدن وقرى الأقصر.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر – فى بيان صحفى - أن الحركة شملت إصدار المحافظ للقرار رقم 65 لسنة 2020، بتكليف كل من حسام عوض الله شيبة الحمد رئيسا لقرية الأقالتة، وسهري عبد الموجود عبدالراضي رئيسا لقرية الملاحة، وسيد حسن محمود رئيسا لقرية الغربى قامولا، وسيد حسان محمد عوض رئيس لقرية القبلي قامولا، ونادية محمد سعيد رئيسا لقرية الشيخ عامر، بالإضافة إلى تكليف حمدي علي أحمد مسؤولا لملفي التقنين والتهجير.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن تنفيذ حركة تغييرات وتنقلات للموظفين داخل نطاق المركز، وذلك دعماً لصالح العمل والمساهمة في سد العجز فى بعض القرى والإدارات بديوان عام المركز والوحدات بالمركز، وذلك وفقا لقرار رقم 26 لسنة 202، والأمر الإداري رقم 25 لسنة 2020، والأمر الإداري رقم 26 لسنة 2020، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لدعم حركة العمل لخدمة الأهالى بصورة أفضل فى مختلف المواقع القيادية بمدن وقرى الأقصر، حيث تضمنت حركة التغييرات والتنقلات التي اعتمدها رئيس مدينة الزينية ما يلى:-في إدارة الأملاك – تقرر أن يتولى عبدالرحيم عطا محمد مسؤول التنظيم أعمال مدير إدارة الأملاك إلى جانب عمله فى بملفات منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة، ويتولى محمد أحمد إسماعيل مشرف تنظيم بالمدامود بحرى أعمال وكيل إدارة الأملاك بالمركز، وفي إدارة الأمن تقرر أن يتولى رفعت محمد حسن من الإدارة الهندسية إلى مشرف الأمن بديوان المركز، ومحمود محمد أمين من مسؤول الكسح إلى مسئول الأمن بديوان المركز، وسليمان فهيم محمد من الإدارة الهندسية إلى مشرف أمن بالفترة المسائية، وأسامة صلاح عبد العاطي من غرفة العمليات إلى مشرف أمن بالفترة الليلية .

 


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