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تنفيذ مشروعات صرف صحى فى الشرقية لخدمة 8 قرى بـ 488 مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 12:49 م
تنفيذ مشروعات صرف صحى فى الشرقية لخدمة 8 قرى بـ 488 مليون جنيه تنفيذ مشروع صرف صحى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت محافظة الشرقية، تنفيذ 3 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة 488 مليونا و600 ألف جنيه لتوفير صرف صحى آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وتشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة 8 قرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد.

وبدورة قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إنه جارى تنفيذ 3 مشروعات صرف الصحى بمدينه الإبراهيمية تشتمل على إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 488 مليون و 600 الف جنيه لخدمة 8 قرى بمركز الابراهيمية وهى " كفر الشرفا - الحبش - طواحين اكراش - شرقية مباشر - السدس - كفر محسن - الهمشرى - قطيفه مباشر "، مشيراً إلى انه يتم التنسيق مع كافه الجهات المعنية للانتهاء من كافه الاعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمنى المحدد مع تقديم افضل خدمه بأفضل جوده لأبناء المحافظة.

كانت أعلنت فى وقت سابق أن المحافظة تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى حيث من المقرر بنهاية 2022 م الانتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحى لـ 65 % من قرى المحافظة لتقديم مشروع صرف صحى آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء جديد وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط انحدار وشبكات صرف صحى بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 مليارات جنيه .


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