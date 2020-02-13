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تدشين مبادرة "صحة المرأة" لفحص 84450 سيدة فى الوادى الجديد 20 فبراير الجارى

الخميس، 13 فبراير 2020 03:11 م
تدشين مبادرة "صحة المرأة" لفحص 84450 سيدة فى الوادى الجديد 20 فبراير الجارى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
الوادى الجديد-فريق المحافظات

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يدشن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، ترافقه نائبته، حنان مجدي، يوم الخميس 20 فبراير الجاري، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" صحة المرأة"، للبدء في تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد، في 32 مركزًا طبيًا موزعة علي مراكز المحافظة الخمسة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الخميس، أن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولي من المبادرة، علي أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، ويجري تقسيم السيدات إلي 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و 25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، علي ان تتولي وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

ولفت إلى، تشكيل 32 فرقة طبية موزعة بمراكز المحافظة، مع إضافة فريق طبي بوحدة قرية بغداد بباريس، وفريقين بوحدتي بولاق وفلسطين بمركز الخارجة وإلغاء فريق قرية شركة 55 وعمله في قرية المنيرة بمركز الخارجة، وإضافة فريقين في مركز الفرافرة بوحدات قريتي أبو منقار واللواء صبيح، وفريقين بالداخلة بعزب القصر والقلمون وفريق لبلاط في الشيخ مرزوق.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التي تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

 

 


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