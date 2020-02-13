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برلمانى عراقى: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأحد المقبل

الخميس، 13 فبراير 2020 11:42 ص
برلمانى عراقى: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأحد المقبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى
بغداد(أ ش أ)

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كشف رئيس كتلة بيارق الخير، بالبرلمان العراقى محمد الخالدى، عن إكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى، تشكيلة حكومته، مشيرا إلى أنه سيعلن عنها الأحد المقبل، وقال الخالدى - فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "إن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوى أكمل تشكيل وزارته"، مضيفا أن علاوى سيعلن عن تشكيلته الوزارية الأحد المقبل، وأنه سيقوم بإبلاغ الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى بهذا التطور.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة، بغرض التصويت على التشكيلة الحكومية.. مؤكدا وجود ضغط من بعض الكتل، وأوضح أن هذا الضغط لن يؤثر على منح الثقة للحكومة المرتقبة فى مجلس النواب.

ويسعى رئيس الوزراء العراقى، محمد علاوى، لإيجاد حلول للأزمة التى طالت في العراق، حيث استمرار مظاهرات العراقيين منذ شهور، اعتراضا على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط من المتخصصين وبعيدة عن المحاصصة، بجانب تزايد عدد الضحايا، حيث أكد موقع العربية، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، تعهد بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات، حيث قال معلقا على تلك الانتهاكات: سنحقق في الانتهاكات.

وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، إن الدم العراقى هو خطنا الأحمر الوحيد، مؤكدا المضى قدما فى الترتيبات لتحديد موعد للانتخابات المبكرة، مضيفا فى كلمة متلفزة "لا أريد أن تتأثر صورتى الشخصية مما يجرى فى الساحات من اعتداءات، وأن ما يجرى فى الساحات قد يؤثر على استمرارنا فى المسؤولية الموكلة إلينا".

وكان رئيس الوزراء العراقى المكلف بدأ مشاوراته مع عدد من الكتل السياسية العراقية للتوافق على أسماء المرشحين لحكومته الجديدة، فى ظل استمرار التظاهرات التى تضرب الشارع العراقى، رفضاً لتسمية محمد توفيق علاوى رئيساً للوزراء.

 

 

 


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