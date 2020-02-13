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انهيار جزئى لعقار بالبساتين دون إصابات.. والحى يستكمل إزالته

الخميس، 13 فبراير 2020 06:02 م
انهيار جزئى لعقار بالبساتين دون إصابات.. والحى يستكمل إزالته سقوط عقار
كتب سيد الخلفاوى

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أخلت أجهزة حى البساتين جنوب القاهرة، عقار رقم 63 بشارع يونس المتفرع من شارع غرب السكة الحديد، بعد سقوطه جزئيا، دون حدوث إصابات، كما انفصل العقار عن العقار المجاور له، وتفقدت نائب محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم، واللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، العقار المنهار، وتم التوجيه بهدمه حتى سطح الأرض.
 
 
وأكد رئيس حى البساتين، أنه تم إزالة  الدور الرابع بعد الأرضى بالكامل وواجهة العقار بالكامل وإتخاذ الإجراءات الإحترازية خوفا على الأرواح والممتلكات والذى صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض للخطورة الداهمة.
 
وأضافت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جارى الانتهاء من تشطيب ورش صقر قريش بالبساتين والمقرر نقل نشاط ورش منطقة صقر قريش إليها، للقضاء على الإزعاج التى تسببه للسكان، وتفقدت نائب المحافظ مغالق الأخشاب بالبساتين المخصصة لنقل أنشطة مغالق الأخشاب بوسط القاهرة لمنع الحرائق، والجارى الانتهاء منها، كان برفقتها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين.
 
وأشارت أن المهندسة جيهان عبد المنعم، أنه جارى تطوير سوق دار السلام بشارع العجمى، ليظهر بشكل حضارى ويوفر للباعة اماكن أدمية وفتح فرص عمل لهم، كما تفقدت عبد المنعم منطقة أثر النبى ومنطقة الفواخير وشارع مصر حلوان الزراعى وشارع احمد زكى وشارع الفيوم وابدت ملاحظاتها خلال الجولة لتطوير هذه المناطق وتنظيمها كما زارت أيضا منطقة محطة مترو زهراء مصر القديمة لدراسة كيفية توسعة هذه المنطقة على ارض الواقع.
 
وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال الحصر والإخلاء، بمنطقة السحيلة الجارى إزالتها، مؤكدة أنه تم توفير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجارى تسكينها، كما يتم تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق.
 
وفى السياق أشرف، اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، على غلق وتشميع صالة ألعاب مخالف بالعقار 9126 المجاورة التاسعة بالمعراج السفلى، كما أشرف رئيس الحى أعمال إصلاح صرف صحى أمام عمارة 131 عمارات صقر قريش وأعمال اصلاح صرف صحى أمام مدرسة منشية جبريل وأعمال إصلاح صرف صحي بشارع بدار حسين وتم الانتهاء من إلاصلاح.
 
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