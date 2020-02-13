سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار رسالة ملغومة فى بنك بأمستردام

الخميس، 13 فبراير 2020 02:48 م
انفجار رسالة ملغومة فى بنك بأمستردام الشرطة الهولندية
أمستردام (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت متحدثة باسم أي.إن.جي بنك إن رسالة ملغومة انفجرت في مكتب للبنك في أمستردام اليوم الخميس "محدثة انفجارا صغيرا" أسفر عن إصابة شخص واحد، وأُرسلت عدة رسائل ملغومة في البلاد هذا الأسبوع منها رسالة قرب أوترخت في وقت سابق اليوم لكن الشرطة أبطلت مفعولها.

وقالت الشرطة إن سيارة إسعاف أرسلت لمبنى البنك كإجراء وقائي بعد أن استنشق شخص الدخان.

 

وكانت المتحدثة باسم شركة البريد الوطنية البلجيكية Bpost ، باربرا فان سبيبروك أعلنت ، أن الشركة البلجيكية اتخذت العديد من التدابير الأمنية – دون الإدلاء عن المزيد من التفاصيل – كرد فعل على حوادث "الطرد المفخخ" أو الرسالة الملغمة في هولندا، فوفقاً لتقارير الشرطة الهولندية، وقعت انفجارات صباح الأربعاء، فى شركة ومركز فرز بريدي في كيركراد في امستردام، ربما كانت عبارة عن رسالة ملغمة .

 

يذكر أن هذا النوع من الحوادث وقعت بالفعل مؤخراً عدة مرات في هولندا. ففي الشهر الماضي، وصلت الرسائل الملغمة أيضًا إلى شركة أخرى في أمستردام، وفى مدن روتردام وأوترخت وماستريخت الهولندية.

 

وحسب تقارير الشرطة عثر على الرسالة الأخيرة، والتي كانت تحتوي على مادة متفجرة يمكن أن تسبب أضرارا جسدية شديدة، يوم الجمعة الماضي في أمستردام، ومع ذلك، لم تنفجر أى من الرسائل السابقة حتى الآن، ولم يتم القبض على أى مشتبه به.

 

وأوضحت المتحدثة بإسم Bpost قائلةً: "سلامة زملائنا مهمة لنا "، مضيفة أن شركة Bpost تتعامل مع أكثر من 7 ملايين رسالة ونحو 300 ألف طرد يوميًا، وتمر هذه الرسائل والطرود عبر مراكز فرز آلية للغاية، ولكننا قمنا بتحسين آلية عملنا بأكملها وتبسيطها قدر الإمكان ".

 

وتؤكد المتحدثة بأن الفحص الفردي لكل رسالة أو طرد أمر مستحيل وغير قانوني في بلجيكا بسبب الطبيعة الخاصة للبريد، وقالت، “لا يمكن فتح خطاب أو طرد إلا بالتعاون مع الشرطة أو الجمارك ، التي تقوم بانتظام بإجراء عمليات تفتيش في مراكز الفرز.

 

وأشارت المتحدثة إلى ان Bpost على إتصال وثيق ومستمر مع الشرطة ،وقد وضعت العديد من التدابير بالتشاور مع السلطات القانونية بالبلاد".

 


الشرطة الهولندية

الطرود المفخخة

طرد

بنك

امستردام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الهولندية: العثور على طرد ملغوم داخل شركة اتصالات وإبطال مفعوله

الخميس، 13 فبراير 2020 12:23 م

شاهد.. الشرطة الهولندية تنتشر فى مكتب بريد شهد انفجارا دون إصابات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:41 م

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:13 ص

الشرطة الهولندية: لا دليل على دافع إرهابى وراء حادث الطعن فى لاهاى

الأحد، 01 ديسمبر 2019 04:28 م

الشرطة الهولندية تواصل البحث عن منفذ عملية الطعن فى لاهاى

السبت، 30 نوفمبر 2019 12:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة