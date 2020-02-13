انفجار رسالة ملغومة فى بنك بأمستردام

أمستردام (رويترز)

قالت متحدثة باسم أي.إن.جي بنك إن رسالة ملغومة انفجرت في مكتب للبنك في أمستردام اليوم الخميس "محدثة انفجارا صغيرا" أسفر عن إصابة شخص واحد، وأُرسلت عدة رسائل ملغومة في البلاد هذا الأسبوع منها رسالة قرب أوترخت في وقت سابق اليوم لكن الشرطة أبطلت مفعولها.

وقالت الشرطة إن سيارة إسعاف أرسلت لمبنى البنك كإجراء وقائي بعد أن استنشق شخص الدخان.

وكانت المتحدثة باسم شركة البريد الوطنية البلجيكية Bpost ، باربرا فان سبيبروك أعلنت ، أن الشركة البلجيكية اتخذت العديد من التدابير الأمنية – دون الإدلاء عن المزيد من التفاصيل – كرد فعل على حوادث "الطرد المفخخ" أو الرسالة الملغمة في هولندا، فوفقاً لتقارير الشرطة الهولندية، وقعت انفجارات صباح الأربعاء، فى شركة ومركز فرز بريدي في كيركراد في امستردام، ربما كانت عبارة عن رسالة ملغمة .

يذكر أن هذا النوع من الحوادث وقعت بالفعل مؤخراً عدة مرات في هولندا. ففي الشهر الماضي، وصلت الرسائل الملغمة أيضًا إلى شركة أخرى في أمستردام، وفى مدن روتردام وأوترخت وماستريخت الهولندية.

وحسب تقارير الشرطة عثر على الرسالة الأخيرة، والتي كانت تحتوي على مادة متفجرة يمكن أن تسبب أضرارا جسدية شديدة، يوم الجمعة الماضي في أمستردام، ومع ذلك، لم تنفجر أى من الرسائل السابقة حتى الآن، ولم يتم القبض على أى مشتبه به.

وأوضحت المتحدثة بإسم Bpost قائلةً: "سلامة زملائنا مهمة لنا "، مضيفة أن شركة Bpost تتعامل مع أكثر من 7 ملايين رسالة ونحو 300 ألف طرد يوميًا، وتمر هذه الرسائل والطرود عبر مراكز فرز آلية للغاية، ولكننا قمنا بتحسين آلية عملنا بأكملها وتبسيطها قدر الإمكان ".

وتؤكد المتحدثة بأن الفحص الفردي لكل رسالة أو طرد أمر مستحيل وغير قانوني في بلجيكا بسبب الطبيعة الخاصة للبريد، وقالت، “لا يمكن فتح خطاب أو طرد إلا بالتعاون مع الشرطة أو الجمارك ، التي تقوم بانتظام بإجراء عمليات تفتيش في مراكز الفرز.

وأشارت المتحدثة إلى ان Bpost على إتصال وثيق ومستمر مع الشرطة ،وقد وضعت العديد من التدابير بالتشاور مع السلطات القانونية بالبلاد".