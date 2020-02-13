سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة شركة سياحة بالجيزة

الخميس، 13 فبراير 2020 12:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة شركة سياحة بالجيزة كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سرقة شركة سياحة في الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولاً سرق مبلغًا ماليًا من الشركة مستغلاً انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة بالقاهرة، أنهم قرروا العمل في هذا النشاط بسبب إدمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه .

وكشف المتهمون عن أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرًا لديهم مال كافٍ لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعًا ونفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

 

 

 


أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

أخبار مصرية

سرقة

مبلغ مالى

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة