النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة شركة سياحة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سرقة شركة سياحة في الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولاً سرق مبلغًا ماليًا من الشركة مستغلاً انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة بالقاهرة، أنهم قرروا العمل في هذا النشاط بسبب إدمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه .

وكشف المتهمون عن أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرًا لديهم مال كافٍ لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعًا ونفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.