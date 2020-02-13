سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

والثاني في الشعر ودوري المعلومات..

المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية في أسبوع الجامعات بسوهاج

الخميس، 13 فبراير 2020 05:49 م
المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية في أسبوع الجامعات بسوهاج أسبوع الجامعات الأول بسوهاج
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 حصدت جامعة المنوفية مراكز متقدمة في ختام أسبوع شباب الجامعات الأول (طلاب -عاملين -أعضاء هيئة تدريس) والمقام في جامعة سوهاج في الفترة من 8-14 فبراير الجاري تحت شعار "الرياضة تجمعنا" حيث حصلت علي المركز الأول في الألعاب الترويحية والتي ضمت مسابقات (شد الحبل - الكراسي الموسيقية - البالونات - هاند اند ليج - باسكت ثلاثي - التحكم بالكرة).

كما حصل الدكتور بسيم عبد القادر استاذ الأدب بكلية الآداب علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الشعر، بينما جاء الدكتور حاتم المدلع في المركز الثاني في مسابقة دوري المعلومات، وحصل إيهاب رمضان علي المركز الرابع في تنس الطاولة، هالة بركات علي نفس المركز في مسابقة الشطرنج والذي أقيمت منافساته علي ارض جامعة سوهاج بالكوامل وفد الجامعة ضم وصال القط وحسام صلاح ومحمود درويش مشرفين رياضيين ، محمد ياسين للنشاط الثقافي ، محمد خطاب للنشاط الاجتماعي.

 

ويذكر أن كلية الطب البيطرى في جامعة المنوفية، قد نظمت ندوة تثقيفية وتوعوية حول "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" تحت رعاية وبحضور الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية والدكتور السيد جليلة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وأكد الباجوري أن الوقاية خير من العلاج كما اشاد بالجهود المبذولة من الدولة للوقاية من الفيرس وعلينا جميعا ان نقي انفسنا من جميع الأمراض بالحفاظ علي النظافة العامة وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة مشيرًا بأن مصر خالية من الفيروس.

 

ومن جانبه تحدث السيد جليلة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان وأسباب وطرق انتقاله وكيفية القضاء على المرض من العائل الأساسي.

 

IMG-20200213-WA0016
 
 
 
 
 
IMG-20200213-WA0014

 


جامعة المنوفية

المركز الأول

الألعاب الترويحية

الشعر

دوري المعلومات

اسبوع الجامعات

جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة