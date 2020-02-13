المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية في أسبوع الجامعات بسوهاج

المنوفية - محمود شاكر

حصدت جامعة المنوفية مراكز متقدمة في ختام أسبوع شباب الجامعات الأول (طلاب -عاملين -أعضاء هيئة تدريس) والمقام في جامعة سوهاج في الفترة من 8-14 فبراير الجاري تحت شعار "الرياضة تجمعنا" حيث حصلت علي المركز الأول في الألعاب الترويحية والتي ضمت مسابقات (شد الحبل - الكراسي الموسيقية - البالونات - هاند اند ليج - باسكت ثلاثي - التحكم بالكرة).

كما حصل الدكتور بسيم عبد القادر استاذ الأدب بكلية الآداب علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الشعر، بينما جاء الدكتور حاتم المدلع في المركز الثاني في مسابقة دوري المعلومات، وحصل إيهاب رمضان علي المركز الرابع في تنس الطاولة، هالة بركات علي نفس المركز في مسابقة الشطرنج والذي أقيمت منافساته علي ارض جامعة سوهاج بالكوامل وفد الجامعة ضم وصال القط وحسام صلاح ومحمود درويش مشرفين رياضيين ، محمد ياسين للنشاط الثقافي ، محمد خطاب للنشاط الاجتماعي.

ويذكر أن كلية الطب البيطرى في جامعة المنوفية، قد نظمت ندوة تثقيفية وتوعوية حول "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" تحت رعاية وبحضور الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية والدكتور السيد جليلة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الباجوري أن الوقاية خير من العلاج كما اشاد بالجهود المبذولة من الدولة للوقاية من الفيرس وعلينا جميعا ان نقي انفسنا من جميع الأمراض بالحفاظ علي النظافة العامة وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة مشيرًا بأن مصر خالية من الفيروس.

ومن جانبه تحدث السيد جليلة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان وأسباب وطرق انتقاله وكيفية القضاء على المرض من العائل الأساسي.