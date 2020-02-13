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المنوفية تتجمل.. رفع 4 آلاف طن مخلفات بشنوان والعمل بإزالة تراكمات ترعة القاصد (صور)

الخميس، 13 فبراير 2020 10:22 ص
المنوفية تتجمل.. رفع 4 آلاف طن مخلفات بشنوان والعمل بإزالة تراكمات ترعة القاصد (صور) رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رفع كافة مخلفات نواتج الهدم والتطهير بمدخل قرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تم رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من مدخل القرية فى مدة لا تتجاوز أسبوع وكذا تم تطهير المنطقة وتشجيرها، مؤكدا أنه سيتم استغلال المنطقة كمشتل للوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالى وحضارى.

وأعلن المحافظ أنه سيتم البدء فى رفع مخلفات نواتج الهدم من على جانبى ترعة القاصد بداية الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه يسعى جاهداً للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة باعتبارها أولى أولوياته منذ قدومه المحافظة لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أنه قد وضع خطة طموحة ومتكاملة للتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءاً برفع تراكمات أرض عرفة والتى بلغت ما يقرب من 20 ألف طن وجارى العمل باستمرار بمختلف نطاق المحافظة للانتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن بأنه تم رفع ما يقرب من 2500 طن نواتج هدم وتطهير بمدخل قرية شنوان منذ بدء رفع التراكمات، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتشجير المنطقة لإضفاء مظهر حضارى واستغلالها كمشتل للوحدة المحلية عقب الانتهاء من رفع كافة التراكمات والمخطط لها الثلاثاء القادم ، وكذا رفع كفاءة وتجميل مدخل قريتى شنوان ومليج ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة شبين الكوم رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ وبحضور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية على أن تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى على رأس أولوياته وأنه سيتم البدء فى رفع تراكمات الهدم ونواتج التطهير على جانبى طريق ترعة القاصد بدءا من يوم الخميس المقبل عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات بمدخل قرية شنوان ، ومن جانبه أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين على رفع هذه التراكمات وطالبهم بسرعة الإنجاز والانتهاء من المهام المطلوبة فى أسرع وقت ممكن .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد وضع خطة طموحة لرفع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءا برفع تراكمات أرض عرفة والتى بلغت ما يقرب من 20 ألف طن مضيفا أننا مستمرون للانتهاء من كافة بؤر القمامة بنطاق المحافظة .

 

رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان (1)
رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان 

 

رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان (2)
رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان

 

رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان (2)
رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان

 

رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان (1)
رفع 4 آلاف طن مخلفات هدم بشنوان

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