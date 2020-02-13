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المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت: وقف العمل فى موقع الانهيار الرملى

الخميس، 13 فبراير 2020 01:39 م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت: وقف العمل فى موقع الانهيار الرملى جانب من الأعمال بالموقع
وكالات الأنباء

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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية فى الكويت، إيقاف العمل فى موقع الانهيار الرملى بمشروع مدينة المطلاع السكنية إلى حين انتهاء الإجراءات الرسمية حياله مؤكدة أن سير العمل فى بقية مواقع المشروع لن يتأثر بالحادث.

وحسب موقع الجريدة الكويتية، قالت المؤسسة إن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات لعمال الشركة المعنية بتنفيذ الأعمال الإنشائية والبنية التحتية فى المشروع.

وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات هذا الحادث عملاً بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ اللازم والعمل بما ستوصي به لجنة التحقيق المحايدة التي وجهت الوزيرة أمس الأربعاء بتشكيلها.

وكانت الإدارة العامة للاطفاء أعلنت اليوم الحصيلة النهائية لحادث الانهيار الرملي في المشروع وهي 6 وفيات وثلاث إصابات.

 


انهيار رملى

مدينة المطلاع

مشروع سكنى

الكويت

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