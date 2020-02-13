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الرئيس السيسى يهنئ صربيا بالعيد القومى

الخميس، 13 فبراير 2020 01:38 م
الرئيس السيسى يهنئ صربيا بالعيد القومى الرئيس السيسى
أ ش أ

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 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، رحب مؤخرا، باتفاق صربيا وكوسوفو على استئناف خدمات السكك الحديدية بين البلدين.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية أن المبعوث الأمريكى الخاص لصربيا وكوسوفو السفير ريتشارد جرينل أكد أن استئناف تسيير القطارات بين الدولتين كان يمثل أولوية لجهود الوساطة الأمريكية التى أسفرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع عن استئناف خدمات الطيران بين الدولتين الأوربيتين بعد توقف دام نحو 21 عاما.

وكان ترامب قد عين جرينل ، الذى يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ، مبعوثا خاصا الى صربيا وكوسوفو فى شهر أكتوبر الماضي، والذى أكد ، فى مؤتمر صحفى عقده أمس الجمعة ، أن استراتيجية واشنطن تقوم على ضرورة دفع مسيرة التعاون الإقتصادى وخلق وظائف جديدة وتعزيز الرفاهية كخطوات أساسية لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفا.

تجدر الإشارة إلى أن صربيا لم تعترف ، حتى الآن ، باستقلال كوسوفو عام 2008 ، رغم أن تلك الخطوة حظيت باعتراف نحو 100 دولة فى مختلف أنحاء العالم ، من بينها الولايات المتحدة وأغلب دول الاتحاد الأوروبي.

 

 


صربيا

الرئيس السيسى

العيد القومى لصربيا

تهنئة السيسى

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